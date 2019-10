El Banco Central vendió casi US$ 20 millones y el dólar cerró estable

Luego de una jornada de cierta calma el miércoles, el dólar interbancario cerró estable este jueves, pero una vez el Banco Central (BCU) volvió a mostrarse activo para contener la depreciación del peso uruguayo. El dólar mayorista quedó en promedio a $ 37,336, prácticamente sin cambios respecto a la jornada previa (-0,01%).

En total se operaron US$ 40 millones y el BCU vendió US$ 18,8 millones al contado como ha sido la tónica predominante en lo que va de octubre. De hecho, solo en el acumulado del mes, el regulador se desprendió de US$ 221 millones de sus reservas para amortiguar el debilitamiento del peso uruguayo (-1,3%) frente a la divisa estadounidense. El lo que va del año la depreciación es del 15,3%.

En la pizarra al público del Banco República (BROU), el dólar cerró sin cambios respecto al miércoles con una cotización de $ 36,60 para la venta y $ 38,10 para la compra. En tanto, en pantallas de cambios privados la divisa podía encontrarse hasta en $ 38,30 en la punta vendedora.

En Argentina subió el blue, pero contienen al oficial

El Banco Central de Argentina (BCRA) salió a vender desde la primera media hora de operaciones para ponerle un tope al precio del dólar. A ello se sumó la ayuda del Banco Nación con oferta de divisas para contener la demanda del mercado.

Si bien la estrategia que mostró el BCRA desde hace algunos días frena el precio del billete, no lo detiene. La nota de color de la rueda la dio el dólar blue que se disparó 3 pesos argentinos y quedó en los 67,50. De esta forma, la brecha entre el paralelo y el oficial se elevó hasta el 11,8%, su mayor nivel desde diciembre de 2015.

El dólar mayorista cerró a 58,31 pesos argentinos, tres centavos por debajo del cierre previo. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio del billete en los 60,58, 4 centavos arriba. En tanto, quedó sin cambios a 58,50 en las pantallas del Banco Nación. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 364,245 millones, 16,3% menos que el miércoles.

Por otro lado, en Brasil también el real cedía terreno frente al dólar. La divisa estadounidense avanzaba 0,4% y se negociaba a 4,17 unidades. Lo mismo ocurría con el índice de acciones Bovespa de la bolsa que bajaba 0,4% en este jornada, según Valor.

Tendencia opuesta en otros mercados

El dólar cayó con fuerza ante el euro y la libra esterlina este jueves, después de que los líderes de la Unión Europea respaldaron de manera unánime un largamente esperado acuerdo por el brexit.

Reino Unido alcanzó un acuerdo de brexit de último minuto con la UE, más de tres años después de que los británicos votaron en un referendo en favor de abandonar el bloque, pero el primer ministro Boris Johnson se enfrenta ahora al reto de lograr su aprobación en sábado en el Parlamento.

Si bien hay dudas sobre si los legisladores británicos ratificarán el pacto, la noticia bastó para impulsar un alza de 0,46% del euro frente al dólar y de un 0,12% de la moneda única frente a la libra esterlina.

El euro ha perdido más de un 3% este año por las dudas sobre la separación entre Londres y Bruselas. La confianza de los inversores en la moneda se ha visto afectada por una desaceleración económica en Europa, vinculada a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El jueves, el gobierno alemán dijo que redujo su pronóstico de crecimiento económico para 2020 a 1% desde 1,5%, pero agregó que la economía más grande de Europa no enfrentaba una crisis.

El índice dólar perdió un 0,42% a 97,591 y en la semana acumula un declive de alrededor del 0,7%. El billete verde había bajado el miércoles tras datos débiles de la economía estadounidense.

Con El Cronista y Reuters