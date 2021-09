El caso Valeria Bagnasco será derivado al Juzgado de Familia

El fiscal de Flagrancia de 5to Turno Diego Pérez derivará la causa por la desaparición de Valeria Bagnasco al Juzgado de Familia, supo El Observador. Aún no le ha tomado declaración por lo que no se descarta que pueda haber sido víctima de un delito. El fiscal espera que los por funcionarios policiales de Canelones le remitan lo que declaró ante ellos, a quienes dijo que se había ido por su propia voluntad.

Días atrás Pérez había enviado a periciar el celular de Bagnasco para saber si el mensaje de despedida que habían encontrado estaba escrito por ella. El teléfono fue hallado por su marido, Andrés Badell, casi 24 horas después de la desaparición. Lo escuchó vibrando en un cajón de un escritorio por una alarma que sonaba, puesto que el celular estaba en modo avión. Bagnasco se subió a un ómnibus 174 en el barrio de la Unión este lunes cerca de las ocho de la mañana y apareció este jueves sobre las cinco de la tarde en la casa que estaban construyendo con su familia en Bello Horizonte, Canelones. Una vecina la reconoció al verla en las inmediaciones de la casa, notó que tenía la misma ropa que el día que había desaparecido. Según supo El Observador, la vecina se contactó con integrantes de la familia de Bagnasco y luego con la Policía. Cuando el comisario y otro efectivo de la Seccional 23 de La Floresta llegaron a la casa, Bagnasco estaba tomando café con esta vecina y se encontraba visiblemente nerviosa. Finalmente la llevaron al destacamento de La Floresta donde se dispuso que fuera revisada por personal médico y que luego se le tomara testimonio. Estiman que llegó a Bello Horizonte este mismo jueves, porque tanto efectivos de la Policía como personal de Personas Ausentes ya habían acudido a la casa, y no la habían encontrado.