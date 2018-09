El Cebolla acelera su recuperación para estar ante Atenas

Cristian “Cebolla” Rodríguez tiene posibilidades de llegar al partido del próximo sábado ante Atenas de San Carlos en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura, ya que viene mejorando de buena forma de su contractura en el sóleo.



Cabe recordar que el volante aurinegro no pudo viajar para jugar con la selección nacional el encuentro amistoso del viernes en Houston (hora 23.05 de Uruguay), contra México.

El viaje le hubiera restado horas muy importantes de fisioterapia y entrenamiento que hoy dejan la puerta abierta a que pueda llegar a estar el sábado.



De todas maneras, el técnico Diego López por ahora no ha dado señales de lo que será el equipo para ese día en el cual el conjunto aurinegro intentará mantener la punta del certamen.



El Cebolla seguramente será probado en el entrenamiento de la jornada del jueves para que haga movimientos con pelota y piques, pensando en lo que puede ser la competencia del sábado.



En caso de llegar, al menos estará en el banco de suplentes contra los carolinos y en caso de que el DT lo necesite porque no se da el resultado, lo utilizará.



No obstante tampoco quieren apurarlo, por lo que si no está en óptimas condiciones, López no lo arriesgará pensando en los partidos a futuro.



La alarma de Dawson

El arquero aurinegro Kevin Dawson fue quien dio una de las notas en la práctica del miércoles en Los Aromos.



El arquero cayó por un golpe y lo atendieron durante algunos minutos entre los médicos Edgardo Rienzi, Horacio Decia y también se acercó el ayudante de goleros, Óscar Ferro.



No obstante, el tema no llegó a mayores y el golero titular carbonero podrá estar ante Atenas de San Carlos.



Por su parte, Fabián “Lolo” Estoyanoff entrenó de forma diferenciada en el gimnasio luego de su problema en el brazo izquierdo por el que le realizaron placas para ver si había fractura, cosa que finalmente se confirmó que no. Además de eso, el delantero devenido en volante externo, presenta un leve esguince de tobillo.



Según admitió Rienzi a Referí, es muy probable que el Lolo sea probado en la práctica de fútbol de este jueves.



Respecto al reemplazante del argentino Lucas Viatri –quien se encuentra suspendido por haber sido expulsado ante Cerro luego de convertir el gol del triunfo faltando muy poco para el final del partido– todo indica que Maximiliano Rodríguez se ganará un lugar en el once inicial.



El probable equipo será con Dawson; Busquets, Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez o Gonzalo Freitas; Canobbio, Lores; Maximiliano Rodriguez y Gabriel Fernández.

Canjean entradas

Continúa el canje y la venta de entradas por Tickantel para el partido ante Atenas de San Carlos del sábado a la hora 16 en el Estadio Campeón del Siglo. Los precios son los siguientes: Tribuna Guelfi generales $ 175, socios adherentes $ 125, Tribuna Cataldi $ 280, Tribuna Damiani generales $ 650 yTribuna Henderson $ 2.400, socios $ 750, socios cadetes gratis. Atenas: Tribuna Gastón Guelfi, Portón A $ 375.