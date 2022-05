El defecto del iPhone que le recuerda a un familiar fallecido y algunas funciones que desconocías del teclado

Acostumbrado a que siempre le escribía de ese modo, el dispositivo había aprendido que el usuario solía saludar y dirigirse de esa forma a su ser querido.

Más allá de que el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a niveles insospechados, algunas funciones que el celular parece ofrecer con fines benévolos –como ahorrarle tiempo de escribir el nombre de un familiar– pueden producir un efecto negativo.

"¿Cómo hago para que no me sugiera esa palabra?", preguntó a Cromo, buscando no activar en la memoria el recuerdo y la nostalgia de todos los días saludar a esa persona que tanto quería pero ya no está más.