El día que Zabalza prendió fuego una bandera de EEUU en televisión y la reacción de Omar Guitérrez

En marzo de 2007, el entonces presidente norteamericano George Bush visitó a su par Tabaré Vázquez en Montevideo, y el presidente uruguayo había destacó las coincidencias entre ambos países, y agradeció el apoyo económico en la crisis de 2002.

El mes siguiente, el exdirigente tupamaro y exedil por el Frente Amplio, Jorge Zabalza, fallecido este miércoles a los 79 años, fue invitado al programa "De Igual a Igual" de Canal 4, conducido por el también fallecido comunicador Omar Gutiérrez, entre otros asuntos por las relaciones con la potencia norteamericana.

Una semana antes, recordó Montevideo Portal, un manifestante había sido detenido por quemar una bandera de Estados Unidos en una marcha en defensa de Fernando Masseillot, que había sido detenido por atacar un restaurante de comida rápida McDonald's en medio de la visita de Bush.

Cuando surgió el tema Estados Unidos, Zabalza prefirió destacar la política venezolana, país que "nos regaló 900 millones de dólares". Gutiérrez le respondió que Estados Unidos "en otra época" también le donó grandes cantidades de dinero al país.

Acto seguido, Zabalza sacó una pequeña bandera de Estados Unidos de su bolsillo y la prendió fuego. "Bueno, marchamos en cana", dijo Gutiérrez, y Zabalza le contestó "el que marcho en cana soy yo".

Zabalza agarró una yerba que regalaba el programa y tiró la bandera al piso, y comenzó a pisarla junto a Gutiérrez ante el miedo de un posible incendio.

Murió ex dirigente Tupamaro Jorge Zabalza, quedará para la historia esta imagen. pic.twitter.com/6hV8SQ4vFK — Diego Rios (@diegorios81) February 23, 2022

En una entrevista con El Observador TV en junio de 2015, Omar Gutiérrez recordó ese hecho y el "susto" que tuvieron, ya que la quema de la bandera fue dos semanas después de un incendio de la planta de Canal 4.

El histórico conductor televisivo y radial explicó que Zabalza andaba "con el encendedor en la mano" ese día, y él, que en ese momento era fumador, pensó que el exdirigente frenteamplista fumaba. Gutiérrez contó que le estaba hablando de su campera, cuando de la nada sacó la bandera y la quemó.

"Si él me hubiera dicho, antes de empezar la charla, 'mirá Omar, yo tengo una bandera acá y la voy a prender fuego en cualquier momento', yo le hubiera dicho 'no loco, no no, yo con eso no comparto, decí lo que quieras, hablá lo que quieras, pero eso no'", remarcó Gutiérrez.

Después de terminado el programa, el conductor, fallecido en 2018, agregó que Zabalza se quedó más tiempo en el set televisivo. Cuando fue a preguntarle por qué no se había ido, Zabalza le respondió que cuando salió "había un patrullero en la puerta", pero Gutiérrez explicó entre risas que no era para él, sino que iba al canal a llevar información.

150 millones de dólares

La campaña de las elecciones nacionales de 2019 se acercaba al ballotage en noviembre y el Frente Amplio, con Daniel Martínez como candidato, salió a buscar revertir los números de una primera vuelta que lo dejaban atrás de la hoy coalición de gobierno, comandada por Luis Lacalle Pou.

En medio de la campaña "Voto a voto", Martínez visitó el barrio de Santa Catalina, donde vivía Jorge Zabalza. Cuando el candidato y el exedil frenteamplista se encontraron, Zabalza le dijo: "Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello de allá", señalando los restos de la regasificadora, frente al río. Martínez le respondió "Sí, ¡qué hermosura!", a lo que el extupamaro retrucó "US$ 150 millones tirados".

El candidato frenteamplista intentó enmendar el momento, filmado por las cámaras, al decir que "hay que aprender de los aciertos y de los errores", pero la anécdota quedó como uno de los errores de Martínez en la campaña.