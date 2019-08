El dólar cotiza estable y se vende a $ 37,50 en cambios privados

El dólar cotizaba estable este martes en el mercado local tras el aumento de 0,4% registrado en el comienzo de semana, en una jornada pautada por la asunción de un nuevo ministro de Economía en Argentina y el anuncio de su autoridad monetaria de continuar interviniendo para evitar saltos en la cotización del billete verde.

En la pizarra del Banco República (BROU) el dólar se negociaba este mediodía a $ 35,80 para la compra y $ 37,30 para la venta, cinco centésimos más que el martes.

Por su parte, en las pantallas de los cambios privados el billete verde se ofrecía al público a $ 35,50 para la compra y $ 37,50 para la venta, valores similares a los registrados el día anterior.

Por su parte, en Argentina el dólar minorista operaba con una suba de 1 peso y trepaba a 58 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar y ganaba 56 centavos a 55,56 pesos, tras tocar los 56,70 pesos en el arranque, y tras sendas conferencias de prensa que brindaron esta mañana el amante titular de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.

El titular de la autoridad monetaria aseguró que existe "consenso" respecto a que el tipo de cambio "es competitivo", destacó que la entidad "seguirá interviniendo en el mercado si así lo requiere" y remarcó que tras el salto del dólar el proceso desinflacionario se frenó.

En este sentido, el BCRA vendió US$ 50 millones en el arranque de la rueda a un precio promedio adjudicado de 55.6037 pesos. De esta forma, la entidad lleva vendidos US$ 84 millones de reservas, a lo que se suman US$ 30 millones a cuenta y orden del Tesoro, de los que restan colocar otros US$ 30 millones diarios De esta forma, el peso argentino se depreciaba 1,37% y se transformaba en la moneda emergente de peor desempeño.

"Somos conscientes que la incertidumbre actual genera angustia en la población. La estabilidad para el período electoral y posterior al 10 de diciembre es nuestro objetivo para los activos argentinos", destacó Sandleris en conferencia de prensa. "Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario si así se lo requiere", destacó.

(Con información de El Cronista)