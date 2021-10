El dólar subió casi 3% en octubre y el mayorista volvió a los $ 44

El dólar aceleró su ritmo de apreciación frente al peso uruguayo durante la última semana de octubre. Entre miércoles y este viernes, la moneda subió 1,5%. En la última operativa hábil de este mes, el billete verde se fortaleció 0,52% frente al peso uruguayo tomando el promedio de las transacciones del mercado mayorista, que quedó en $ 44,18. El tipo de cambio no llegaba al umbral de los $ 44 en el interbancario desde principios de julio. Así, en octubre, el dólar subió 2,9% y 4,3% en lo que va del año.

En la pizarra el público del BROU, el dólar subió 25 centésimos respecto al jueves y quedó a $ 43 para la compra y $ 45,40 para la venta.

En Brasil, mercado de referencia para Uruguay, el dólar volvió a fortalecerse (0,4%) frente al real y quedó a 5,65 unidades por billete verde. En tanto, en Argentina, el dólar blue retrocedió este viernes. La cotización paralela anotó un leve descenso de 50 centavos para cerrar la jornada en 194,5 pesos argentinos para la compra y 197,5 para la venta, con lo cual moderó parcialmente los fuertes incrementos que venía registrando desde la semana pasada. Sin embargo, el billete que opera en la plaza informal continúa muy cerca de su máximo histórico. Además, mantiene la brecha respecto al tipo de cambio oficial en niveles elevados. En concreto, en más de 98% en relación al mayorista y a alrededor de 88% en comparación con el minorista.

Wall Street en terreno positivo

Wall Street cerró la semana con buen ánimo, pese a los decepcionantes resultados trimestrales de Apple y Amazon ​​por las restricciones y mayores costos en la cadena de suministro.

Pese a operar la mayor parte de la jornada en terreno negativo, el Dow Jones subió 0,25%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron 0,17% y 0,33%, respectivamente.

Las acciones de Apple cayeron 3,5% ayer jueves después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 1,24 por acción, en línea con las estimaciones, sobre ventas de US$ 83.400 millones, por debajo de las expectativas de US$ 84.900 millones. La compañía dijo que las limitaciones de la cadena de suministro debido a la escasez de chips fueron peores de lo esperado. Las ventas de iPhones fueron de US$ 38.900 millones, por debajo de las expectativas de US$ 41.500 millones.

Las acciones de Amazon bajaron 4,2% después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 6,12 por acción, fallando las estimaciones de US$ 8,92 por acción, sobre ventas de US$ 110.800 millones, por debajo de las expectativas de US$ 111.600 millones. La compañía dijo que la escasez de mano de obra, los mayores costos de envío y otros gastos en aumento están afectando las ganancias. La gerencia también se guio por las ventas del trimestre actual de US$ 135.000 millones en el punto medio de su rango, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 142.000 millones.

"Parece que los inversionistas ya tienen un poco de azúcar a medida que se acerca Halloween", dijo a Bloomberg el director gerente de estrategia de cartera de EP Wealth Advisors, Adam Phillips. "La mayoría de nosotros estábamos preparados para un viaje lleno de baches hoy después de los anuncios de ayer de Apple y Amazon. Afortunadamente, los informes positivos de hoy de empresas como Exxon y Chevron ayudaron a cambiar la narrativa", agregó.

Con Diario Financiero y El Cronista-RIPE