El drama del "Negro" Cáceres: discapacitado tras balazo en la cabeza, su hija denuncia que la pareja lo golpea y lo tiene secuestrado

La hija del ex defensor Fernando "el Negro" Cáceres denunció que su papá está "secuestrado en su propia casa por la ex pareja".

Remarcó que ella es jefa de una seccional policial en la zona de Don Bosco, en Buenos Aires, y que "lo golpea y hasta lo amenazó de muerte".

"Ella lo deja solo, cuando él no puede estar así debido a que se moviliza en silla de ruedas. Le da Clonazepam de más para que se duerma, algo que le hace muy mal a mi papá y por lo que estuvo internado algunas veces", relató Fernanda Cáceres a Noticias Argentinas.

La mujer reveló que teme por la vida del "Negro" y detalló: "Él recién ahora puede comunicarse conmigo y me pide ayuda, porque ella no lo deja hablarme. Esta mujer no se quiere ir del departamento de mi papá".

Fernanda Cáceres radicó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial La Matanza por "violencia familiar" e "intento de homicidio" contra Cynthia Romina Mussa, según consta en sede judicial.

"Ella no se quiere ir del departamento de mi papá en Ramos Mejía, cuando hace más de siete meses que están separados. Le dijo que que tenía gente pesada que lo podía hacer desaparecer a él o a mí. Y le dijo que las denuncias que él haga ella tiene gente que las va a romper y no van a llegar a nada", precisó la hija de Cáceres a NA.

Fernanda explicó que como Mussa es "la jefa de la seccional de Don Bosco" de la Policía de la Provincia. "La Justicia va a dar intervención a Asuntos Internos" del Ministerio de Seguridad bonaerense, indicó.

"Mi papá está solo con ella y temo por su vida. Por eso cuando no esté ella voy a ir a ayudarlo y tendré que romper la cerradura", aseguró.

Además, precisó que el ex defensor la "llamó varias veces" y le contó que "sentía que le iba a explotar la cabeza, porque ya tiene un problema neurológico en sí y con las amenazas se pone muy mal".

También denuncia que la ex pareja de Cáceres "se maneja con un abogado y le hicieron firmar un poder para vender propiedades suyas", por lo que va a "ir Colegio de Abogados para denunciarlo, porque, además, no le quiere devolver escrituras" al ex jugador.

"El Negro" Cáceres desde hace años necesita movilizarse en sillas de ruedas y precisa atención permanente por su situación.

¿Qué le pasó al Negro Cáceres?

El 1 de noviembre de 2009 el ex defensor circulaba a bordo de su automóvil, un BMW negro, y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos Fiat Siena robados poco antes.

En uno de esos vehículos llevaban secuestrado a un remisero y cuando Cáceres quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza.

El ex futbolista quedó en gravísimo estado y perdió el ojo derecho en el ataque, que le dejó un proyectil alojado en el cerebro. Ante esa situación se vio obligado a movilizarse en silla de ruedas una vez que pudo recibir el alta.

Dos de los asaltantes, apodados "Kuki" y Chanchi", de 17 años al momento del hecho, fueron declarados culpables en el juicio.

En tanto, en 2021 Cáceres estuvo en coma farmacológico e internado en una clínica de la localidad bonaerense de Morón, según informó en ese entonces el club que fundó con su nombre.

Posteriormente, el "Negro" volvió a recuperarse y recibió el alta, aunque nunca se dieron a conocer los motivos de sus internación.

(Agencia Noticias Argentinas)