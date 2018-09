El DT de Once Caldas al uruguayo Lucero Álvarez: “Nosotros no somos indígenas, hermano”

“Aquí no van a venir extranjeros a destratarnos, a maltratarnos, nosotros somos negros a mucho honor, somos orgullosos de ser negros”. Con estas palabras el técnico de Once Caldas de Colombia, Hubert Bodhert, acusó al golero uruguayo Lucero Álvarez, que defiende al club Rionegro Aguilas, de racismo.

El exgolero de Nacional y Rampla se vio envuelto en un escándalo con el juvenil Johan Carbonero. Al finalizar el partido el técnico de Once Caldas fue a recriminarle al uruguayo su actitud. Discutieron y el golero fue expulsado.

El entrenador Bodhert, entrevistado en el programa Gol Mundial, le apuntó al uruguayo.

“El señor Lucero lo llama al chico Carbonero ‘negro, la puta que te parió’, y cuando estoy saludando al árbitro le digo que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas, hermano. Aquí no van a venir extranjeros a destratarnos, a maltratarnos, nosotros somos negros a mucho honor, somos orgullosos de ser negros pero no puede venir un jugador tan grande a maltratar a un chico de 20 años. No señor. Aquí en Colombia no estamos para eso y lo único que le exijo a ese jugador es respeto, no más. El árbitro estaba presente y fueron las únicas palabras que salieron de mi boca, que debe respetar, está en un país donde está trabajando pero debe respetar a sus colegas”.

Álvarez, entrevistado en el mismo programa, se defendió diciendo: “Recién me entero que soy acusado. Me expulsaron y le dije al juez que me expulsó bien porque vino a insultarme el técnico de Once Caldas y yo respondí y no lo tenía que haber hecho. Me dijo el presidente que yo había hecho alusión al racismo y nada que ver, yo respondí al insulto por eso me echaron”.

Cuando le consultaron qué le dijo Bodhert, el golero respondió: “Me dijo que respetara, que tenía que respetar acá en Colombia, me dijo una mala palabra y yo le dije sos vos. Son calenturas porque ellos venían invictos y por suerte se lo sacamos. En la calentura del partido vos puteas e insultas a quien se te ponga adelante. Entró a insultarnos al juez y a mí pero las consecuencias las tengo que pagar”.

Después que le hicieron escuchar las palabras del entrenador, Álvarez respondió: “Dice la verdad pero que me insultó, me insultó, y yo respondí. Como él dice, yo estoy trabajando acá y nunca dije lo que él me dijo, pero bueno, ahora le van a poner más de lo que es. A mí me expulsó, a él no sé. Yo no le dije nada del tema del racismo. Yo jugué hace cuatro años acá y nunca tuve un problema por eso. He jugado contra muchos morochos, tengo muchos amigos negros, me llevó muy bien, nunca tuve un problema, son cosas que pasan dentro de la cancha y adentro de la cancha tienen que quedar pero bueno el técnico decidió hablar mal de mí porque estaba caliente”.