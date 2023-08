El emotivo video de Rodrigo Salcedo tras su eliminación de MasterChef

Tras más de cuatro meses de ardua competencia en la temporada 2023 de Masterchef si hubo un participante que logró surfear todas las pruebas del exigente jurado, ese fue Rodrigo Salcedo. El bioquímico cordobés que llegó hasta la semifinal, y quedó fuera de juego literalmente en la puerta de la gran final que se verá entre el domingo y el lunes próximo en la pantalla de Telefe, compartió un video hablando de lo que significó su paso por el programa, y no pudo evitar quebrarse.

“Quiero contarles que siempre tuve una vida muy feliz, fui una persona muy feliz. O sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a Masterchef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida, muy difícil, muy triste”, comenzó contando Rodrigo en la grabación que subió a Youtube.

“Y me pasó que sentí que estaba como transitando dos autopistas: una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos. Era una sensación muy rara, muy difícil de manejar y complicada”, siguió contando el cordobés.

En tanto, aseguró ya con un nudo en la garganta: “Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona, la vida, el destino, o quién sea se iba a encargar de recompensarte y de devolverte todo eso bueno que sos. Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona, y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado”.

Ya entre lágrimas, Salcedo habló del cariño de la gente que lo ayudó a seguir adelante. “Ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas sus formas, con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó y que me dio su palabra de aliento”, confió.

Además, en otro tramo de su emotivo descargo, Salcedo aseguró que Masterchef lo salvó de todo lo que estaba viviendo "Junto con el apoyo de mi familia, de mis amigos y todos ustedes, sintieron que sí paga al ser bueno, que la vida si te devuelve eso ”.