"El enano estaba poseído": la acusación del técnico asistente de Monterrey contra Lionel Messi

Monterrey le ganó 2-1 de visitante a Inter Miami el miércoles pasado en el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Luis Suárez fue titular en el equipo de las Garzas, mientras que el argentino Lionel Messi quedó afuera del plantel debido a que se recuperaba de una lesión.

Al final del partido jugado en el Chase Stadium, Messi, Suárez y Jordi Alba fueron denunciados por el club Monterrey, debido a que insultaron a los árbitros y al técnico de conjunto mexicano Fernando Ortiz.

Al mismo tiempo, se filtró un audio del argentino Nicolás Sánchez, ayudante técnico de Monterrey, donde describe el altercado con Messi y con Gerardo Tata Martino, entrenador de Inter.

Nicolás Sánchez en su época de jugador y Lionel Messi

Sánchez expresó: “Sí, Messi quería pelear conmigo, no creo que quisiera pegarme porque si lo hubiera hecho, simplemente me habría golpeado. Me tenía a un centímetro de distancia y me puso el puño en la cara. Cuando estoy en la puerta del vestuario veo a Messi a 3 metros de donde estoy... Me acerco a él para pedirle una foto, su seguridad, de buen humor, me detiene, y noto que Messi está acalorado. . En ese momento entran los árbitros, Messi se les pone en la cara y les regaña. Y a su lado estaba el Tata Martino. Ambos estaban muy gastados de su bolsillo. Si hiciéramos eso, nos enviarían al infierno. Los funcionarios de Concacaf estaban ahí y les dije, si hacíamos eso nos echarían a todos. Cuando digo eso, el Tata Martino que iba al vestuario se volteó y empezó a gritarme, ¡y apareció Messi y me quiso comer vivo! Su seguridad se acercó pero no hizo nada porque yo no reaccioné. El enano estaba poseído, tenía cara de diablo. Puso su puño al lado de mi cara y dice '¿quién te crees que eres?' Pero como no lo miré, estaba mirando hacia otro lado y nunca respondí, eso empeoró las cosas. Y el Tata Martino, que pobre tonto, lo tenía enfrente diciéndome, 'Tonto, ¿vas a llorar? Tonto, ¿vas a llorar? ¡Qué tonto! Todos esos videos, probablemente los borraron todos porque los deja en mal estado. Lo que hicieron fue realmente grave. Quieren ensuciar la cancha”.

Luego, Sánchez publicó un video, donde confirmó que el audio lo había enviado él a un círculo íntimo.

"Preferí grabarme para poner la cara y que se vea que las palabras que digo salen de mi boca. El audio lo hice yo donde explico detalladamente lo que pasó en la zona mixta. Es un audio que mandé a mi círculo más cercano, pero lejos de enojarme con ellos es un error mio, me servirá de aprendizaje. Mucha gente puede sentirse ofendida, el entrenador de Inter Gerardo Martino no conozco y le ofrezco mis disculpas. Soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club", expresó..