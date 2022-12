El enojo de Alonso con un periodista: "No le puedo permitir decir que los futbolistas no sudaron la camiseta"

La conferencia de prensa del DT Diego Alonso post eliminación del Mundial fue en un tono correcto, pero el DT reaccionó al final molesto tras una pregunta del periodista Nicolás Falcón.

¿La responsabilidad fue tuya o de los futbolistas, de lo poco que sudaron la camiseta celeste? Le preguntó el periodista, que provocó la airada respuesta del entrenador.

"Discrepo con usted, no le puedo permitir que usted diga eso, lo siento. Los futbolistas hicieron un gran esfuerzo día a día, partido a partido, dieron lo mejor de sí desde la eliminatoria, durante un año cada decisión en sus clubes tenía que ver con la seleccion. No le puedo permitir decir que los futbolistas no sudaron la camiseta, dieron todo pero lamentablente no nos dio para estar en la suguiente fase", dijo el DT.