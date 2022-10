El exbanquero y multimillonario Rishi Sunak será el nuevo primer ministro británico

El multimillonario Rishi Sunak quedó confirmado este lunes como el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no alcanzara el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decidiera no presentarse, pese a haber reunido las adhesiones requeridas.

Dos meses después de fracasar en su primer intento de liderar el Partido Conservador y dirigir el gobierno, Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como el único candidato con suficientes apoyos al cierre del plazo para presentar los avales parlamentario necesarios para competir por el liderazgo del espacio político. Rishi Sunak, que en dos años y medio pasó de ser casi desconocido a liderar la carrera por suceder a Truss y Johnson, fue el primer ministro de Finanzas británico de origen asiático y es el diputado más rico del Reino Unido, cargo al que prestó juramento sobre el Bhagavad Gita, el libro sagrado del hinduísmo. Su arribo al gobierno de Johnson no fue una sorpresa. Sí su meteórico ascenso al puesto de ministro de Finanzas con solo 39 años, luego de la inesperada renuncia de Sajid Javid, un peso pesado. Sunak ejercía como su segundo en el puesto de secretario del Tesoro. Solo dos meses después de asumir, estalló la pandemia. Lejos de las apasionadas polémicas que despertaba y despierta todavía hoy Johnson, Sunak consiguió al apoyo de la población y se consolidó en el cargo. Gracias a su masivo paquete de ayudas se convirtió en uno de los miembros más populares del gobierno, mientras Johnson era duramente criticado por su gestión de la crisis sanitaria. Considerado durante mucho tiempo como la mano derecha de Johnson, es visto ahora en el círculo del saliente primer ministro como el hombre que lo traicionó al anunciar su renuncia el 5 de julio, precipitando otras sesenta dimisiones y, en última instancia, la caída del líder conservador. Más allá de las internas, Johnson y Sunak son el día y la noche. Mientras la gestión del primero ha sido calificada de improvisada y caótica, el segundo se muestra súper organizado y meticuloso. Frente al cabello alborotado y al aspecto desaliñado del primer ministro, Sunak aparece siempre bien peinado y vestido con elegante ropa de marca. Al igual que el resto de los conservadores, Sunak es un decidido militante el Brexit. Exbanquero de Goldman Sachs, acaparó los titulares con sus apariciones en las ruedas de prensa y la puesta en marcha de medidas drásticas para atajar el declive de empresas y trabajadores. Casi una celebridad de sonrisa franca, solo cinco años después de haber asumido como diputado en la Cámara de los Comunes. Alejado de los escándalos y las interminables polémicas que caracterizaron a Johnson y muchos exmiembros de su gabinete, la crisis del gobierno se diría que ni lo rozó. Hijo de una pareja de origen indio que emigró a Reino Unido, donde nacieron él y sus tres hermanos, Sunak nació en 1980 en la ciudad portuaria Southampton, en la costa sur de Inglaterra. “Crecí viendo a mis padres servir a nuestra comunidad con dedicación” suele decir en las entrevistas. Su padre, un médico de familia del Servicio Nacional de Salud, y su madre, propietaria de una farmacia, pudieron darle una educación privilegiada. El joven Sunak se codeó con élite inglesa en el Winchester College, un elegante internado privado para varones, y en las universidades Oxford y Stanford, donde empezó a involucrarse en proyectos educativos y programas de voluntariado. Después trabajó en Goldman Sachs, que dejó para armar su propia empresa de inversión. Fue en California, cuando asistía a la universidad de Stanford, donde conoció a su esposa Akshata Murty, con quien tiene dos hijas y se casó en 2009 en una boda de varios días en Bangalore, la capital del estado de Karnataka, en el sur de la India. Un centro de la industria de alta tecnología de la India y famoso por sus parques y vida nocturna. Murthy, que estudió francés y economía en Estados Unidos, es hija de Narayana Murthy, un multimillonario empresario indio cofundador de la gigantesca consultora tecnológica Infosys. Es la sexta persona más rica de la India. Sunak durante mucho tiempo fue visto como el sucesor natural de Johnson. Sin embargo, su popularidad comenzó a caer cuando, tras el levantamiento de las restricciones por el coronavirus, cortó las ayudas y comenzó a subir impuestos y cargas sociales en un contexto marcado por la disparada inflacionaria. "Para mí, ser conservador significa ser responsable del dinero, tanto del dinero de la gente como de las finanzas públicas", se justificó Sunak. Su imagen también se vio dañada por un escándalo: el ventajoso estatus fiscal de su multimillonaria esposa, registrada como "no domiciliada" en el Reino Unido pese a vivir con Sunak en un apartamento oficial en Downing Street. Aunque el estatus de "no domiciliado" es legal, la revelación fue mal recibida por los británicos, que veían desplomarse su poder adquisitivo al mismo tiempo que el Sunday Times ubicaba a la pareja en la lista de las grandes fortunas del país con un patrimonio estimado en 730 millones de libras (US$ 910 millones de dólares).