El Frente Amplio salió a mostrar su unidad mientras mira de afuera conflictos en la oposición

En los discursos que dieron los cuatro precandidatos del Frente Amplio en Melo este sábado hubo algo que no faltó. Daniel Martínez, Óscar Andrade, Carolina Cosse y Mario Bergara apuntaron contra un enemigo común: "la derecha" como freno a los avances en derechos de los últimos tres períodos. Como contrapeso, destacaron la unidad del partido al mostrarse juntos en un mismo acto para defender un programa común y evitar que la competencia interna impida un cuarto gobierno de su partido.

Con la alegría de siempre el Frente Amplio unido.

Hoy en Cerro Largo volvimos a estar juntos y juntas para alcanzar el cuarto gobierno.#ElNuevoImpulso

Bergara cuestionó la existencia de un programa por parte de la oposición: "¿Dónde está el programa de la derecha? Hay un candidato al que el otro día le acercaron su propio programa y dijo que lo iba a empezar a estudiar. Estamos esperando que nos diga qué va a hacer, porque el FA lo está diciendo", dijo.

"Los cuatro luchamos juntos, no nos peleamos, no nos insultamos, estamos acá juntos y desafío a otro partido a que haga lo mismo", sostuvo Martínez en una clara alusión a las divisiones internas que enfrentan, principalmente, el Partido Colorado y el Partido Nacional.

Los precandidatos también hablaron del contexto regional y de las medidas y posturas de los gobiernos de los países vecinos (Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile). En concreto, Bergara habló de un "fracaso" en la gestión del presidente Mauricio Macri y dijo: "aquellos que eran los reyes de la gestión están fracasando rotundamente en lo que supuestamente nos iban a superar".

El comunista Andrade dijo que este contexto "está haciendo que salgan del armario los especímenes más conservadores" y que el Frente Amplio representa la "lucha por la solidaridad".

Polarizados

Quien apuntó directo contra la oposición fue Andrade, que acusó al excomandante en jefe del Ejército, ahora precandidato del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de promover el odio a los inmigrantes y de criticar a los sindicatos. Andrade también respondió las acusaciones de clientelismo que el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou hizo al Ministerio de Desarrollo Social. "No hay que pedirle mucha cosa a los candidatos, pero por lo menos que lean, hay que mandarles el libro de la oficina de Registro Civil y que vea que el clientelismo más repugnante en Uruguay lo encuentra en las intendencias que gobierna el Partido Nacional", expresó.

Andrade se refirió además al líder de la lista 123 Jorge Azar, que apoya a Julio María Sanguinetti. "Planteó que, desde su punto de vista, a los que reciben prestaciones sociales del Estado se les debe prohibir el voto, y lo dijo abiertamente sin sufrir apremio físico", dijo Andrade sobre una publicación en redes sociales del dirigente. "Quiere ser diputado para eso", se escandalizó el precandidato.

Cosse, por su parte, puso énfasis en el desarrollo tecnológico, educación, trabajo y seguridad. "La derecha nos está planteando el miedo, con una falsa contradicción entre trabajo y tecnología. Obvio que te quedás sin trabajo si gana la derecha porque va a ser el sálvese quien pueda", dijo e insistió en el programa común y las propuestas concretas para hacer frente a los desafíos que imponen las nuevas tecnologías al empleo.

La campaña se mete en la Marcha del Silencio

El exintendente de Montevideo mencionó la no aprobación del Senado de la venia para el pase a retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor para José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira. "No habrá verdadera democracia hasta que se sepa que pasó con los desaparecidos y por eso el próximo 20 (de mayo) a llenar las calles de cada rincón de la patria, para decirles que queremos verdad y justicia. La mentira y el ocultamiento no pasarán", dijo.

Tampoco faltó en los discursos de los otros precandidatos la referencia a esta decisión del Senado. "La derecha quiere hacer su juego político. Bien, que lo haga, pero hay cosas sobre las que tiene que primar la responsabilidad institucional", sostuvo Bergara.