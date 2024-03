El fuerte reclamo de Alexander Domínguez tras su paso por Cerro Largo: "El presidente nunca me pagó"

El golero ecuatoriano Alexander Domínguez, exCerro Largo FC, se encuentra con la selección de su país jugando los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA del presente mes de marzo.

El jueves fue titular en la victoria 2-0 contra Guatemala y este domingo enfrenta a Italia, ambos partidos en New Jersey.

Durante su estadía en Estados Unidos fue consultado sobre su pasaje por Cerro Largo en el segundo semestre de 2021 y Domínguez se desahogo con un reclamo contra Ernesto Dehl, presidente del club arachán.

"Muy feliz por el país, la gente me atendió de la mejor manera, pero lamentablemente no el presidente. Es una pena porque hasta ahora no me paga el tiempo que jugué allá, pero bueno olvidemos eso, ahora a tratar de seguirle metiendo", fue lo primero que dijo el actual futbolista de Liga Deportiva Universitaria.

Cuando debutó en Cerro Largo, Alfaro fue a ver a Domínguez al Franzini

Contó que ese año "lamentablemente salí de Vélez y el libro de pases estaba todo cerrado, solo estaba abierto en el fútbol uruguayo y la única opción que había era ir a Cerro Largo".

El técnico de la selección de Ecuador era el argentino Gustavo Alfaro: "El profe Alfaro tratando de convencerme, era ir a Cerro Largo o quedarme afuera del Mundial".

Fue así que llegó a disputar el Clausura con el conjunto arachán. "El grupo y la ciudad me acogió muy bien, a pesar de que era una ciudad muy pequeña. Pensé que se iba a hacer cuesta arriba, pero se me fue rápido el tema de la convivencia allá, así que lo pude meter al equipo junto a mis compañeros a un torneo internacional, dejé una página muy linda allá porque la verdad porque Melo me acogió muy bien", repitió.

Luego, agregó: "En ese aspecto estoy muy agradecido, lamentablemente es una pena por como me trató ojalá se pueda cambiar, Uruguay es un país donde salen jugadores muy buenos y por un dirigente no pueden pasar estas cosas".