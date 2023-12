El ganador de la carrera de Tacuarembó corrió en alpargatas

"Era el único calzado adecuado que tenía para entrenar en el medio rural"



Es la motivadora historia de Wilson Kuster, trabajador rural, que ganó los 5 K de corriendo con alpargatas de campo.

De origen humilde este trabajador rural de 37 años, oriundo de Curtina, pequeña población de tan solo 1000 habitantes, tiene una larga historia de victorias y superación, que es orgullo de los tacuaremboenses.

Apenas cruzó la línea dialogó con El Observador acerca de su forma tan particular de correr: "Quería cerrar el año, ya que somos locatarios, acá de Tacuarembó, de la carrera más grande que tenemos en el norte. Llevamos 24 carreras corridas en lo que va del año, en lo personal un año excelente ganamos 22 y dos segundos (puestos), y queríamos coronar acá en Tacuarembó, para cerrar un año espectacular y arrancar con todo el 2024 corriendo la San Fernando".

Frente a la sorpresa de visitantes y prensa internacional, por su decisión de correr con alpargatas rurales apenas sujetadas con un cordón colocado de manera improvisada, en vez de calzado especial para estas disciplinas deportivas, Wilson el ganador de esta carrera gardeliana comentó: "las zapatillas (alpargatas) fue por inicios allá, hace 19 años, comenzaba a entrenar en un medio rural de campaña. Era el único calzado adecuado que tenía después de terminar de laburar, sacarme las botas de campo, me calzaba las zapatillas y salía a entrenar, y así me acostumbre y nunca más pude cambiar el calzado. Nunca pude adaptarme, pierdo el paso, me parece que me voy a lesionar la pierna, la rodilla. He probado, he competido con buenos championes, pierdo el ritmo, no me siento cómodo".

Sobre su extensa carrera como deportista dijo: "He corrido en Argentina, Brasil, y el Uruguay entero en estos 19 años de carrera y. 25 corridas, con la de hoy son 23 carreras ganadas, dos segundo (premio), tenemos 300 copas y 600 medallas logradas en 19 años. Recontra contento":Cada año se realiza en la ciudad de Tacuarembó, dentro de los festejos por el aniversario de Carlos Gardel, tiene 3 circuitos; 5K, 10K, y media maratón.