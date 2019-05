El gran espectáculo del mundo

Quienes no siguen al fútbol profesional inglés en sus varias divisionales, no saben lo que se pierden. En cuanto a resultados y emociones, es un espectáculo único, incomparable en todos los aspectos. Ninguna otra liga europea ni en otro continente se le aproxima. Lo que lo hace únicas a las diferentes ligas inglesas, es la paridad, tanto en la parte alta como baja de las tablas; cualquier equipo puede salir campeón, cualquiera puede descender, tal como ya ocurrió en infinidad de ocasiones.

Inglaterra es un país que ha legado cosas importantes al mundo, entre otras el fútbol, como también las primeras ligas profesionales. En cuanto a selecciones nunca ha sido una potencia, incluso cuando podría haberlo sido, se desinfló sorpresivamente, tal como ocurrió en el mundial de 1950 cuando Estados Unidos la derrotó para sorpresa del mundo. Inglaterra ganó de locataria un mundial en 1966, el cual dejó demasiadas dudas en cuanto a la imparcialidad de los arbitrajes. Ganó eso, y muy poco más, casi nada.

Sin embargo, en cuanto a ligas profesionales, les saca varios cuerpos de distancia a las demás. Hay una magia especial en las diferentes divisionales inglesas, todas tan antiguas como la propia pasión, como si el fútbol mismo hubiera decidido que su país natal fuera líder en todos los aspectos que lo convierten en usina de extraños sentimientos. Esta temporada no fue la excepción, aunque el verbo en pretérito no hace justicia con la verdad, pues la temporada aún no terminó, y se avecinan, en la posdata casi de la temporada, varios finales de infarto: en la Premier, la Championship, y la League One, que son las divisionales A, B, y C respectivamente.

En una liga en la que compiten 20 clubes en campeonatos a dos rondas (tal como deberían disputarse todas las ligas), Liverpool podría llegar a 97 puntos, y el Manchester City a 98. Ningún otro club que va primero o ya salió campeón en las otras tres principales ligas europeas donde compiten 20 equipos, La Liga, la Serie A y la Ligue 1, alcanzara esos altísimos puntajes, cercanos al récord de 100 puntos obtenidos por el Manchester City en la temporada 2017-2018, con la diferencia que en esa ocasión el segundo, Manchester United, obtuvo 81 puntos.

En la temporada 2003-2004, Arsenal salió campeón invicto, único en haberlo logrado hasta la fecha, obteniendo 90 puntos; el segundo, Chelsea, apenas 79. La competencia este año en la Premier ha sido feroz, emocionante, histórica en más de un aspecto, tal como las estadísticas lo destacan: nunca entre el primero y el segundo habían conseguido tantos puntos. El nivel de futbol demostrado por el Manchester City y el Liverpool solo acepta el adjetivo ‘sublime’ para definirlo. El próximo sábado se sabrá quién será el campeón.

En la parte baja de la tabla, mientras tanto, el sábado quedó decretado el descenso del Cardiff, único equipo galés en competir esta temporada en la Premier. Para el club de la ciudad de Gales del mismo nombre, que en cada partido mete un promedio de 32 mil sufridos espectadores en su estadio, el Cardiff City Stadium, ha sido una temporada devastadora en varios frentes. Comenzó confiado en que podría mantenerse en la Premier, no obstante, pronto los directivos se dieron cuenta que podría ser una temporada de sufrimiento atroz, por lo que decidieron invertir en refuerzos. En el gasto más oneroso en la historia del club, compraron al delantero Emiliano Sala con la esperanza de que los salvara del descenso, pero el futbolista argentino falleció en un accidente aéreo antes de poder hacer su debut. Fue una puñalada en el corazón para el plantel, los directivos y la hinchada.

La última esperanza del Cardiff se evaporó el sábado, tras perder 2-3 de locatario contra el Crystal Palace, que hacía rato estaba salvado y no se jugaba nada. La tristeza al final del match de Neil Warnock, uno de los dos entrenadores más viejos de la Premier (solo lo supera por un año el entrenador del Crystal Palace, Roy Hodgson), era devastadora. Dijo que el plantel había estado luchando por varias semanas contra su propia decepción, la cual se agigantó tras la muerte de Sala, como también luego del partido que perdieron de locatarios 1-2 contra el Chelsea, el 31 de marzo pasado.

El Cardiff comenzó ganando 1-0, pero Chelsea empató en el minuto 84 y convirtió el tanto de la diferencia en tiempo adicional La tristeza demostrada el sábado pasado estaba mezclada con una alta cuota de resignación y melancolía, pues Warnock tiene 71 años de edad, y quizá esta fue su última aparición como entrenador de un club de Premier. Y lo que son las cosas, Warnock es originario de Sheffield e hincha del Sheffield United, club al que dirigió entre 1999 y 2007, y al que logró ascender a la Premier en 2005. El Sheffield United garantizó la semana pasada su ascenso a la Premier, en tanto uno de sus hinchas más fanáticos va en la dirección opuesta.

Además de estar ligado al fútbol como ex jugador y entrenador, Neil Warnock ha escrito libros sobre el deporte que lo tiene como una de sus leyendas, entre otros su autobiografía, Made in Sheffield: My Story, libro que todo amante del deporte, el que sea, debería leer. Su currículo tiene un récord; es el entrenador en la historia del fútbol inglés con más ascensos conseguidos, ocho en total.

Por el momento Warnock no tiene planeado abandonar el fútbol, aunque le gustaría que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea. En enero pasado comentó, destacando su apoyo incondicional al Brexit: “Siendo honesto, no puedo esperar más para salir de esto. Creo que estaremos mucho mejor lejos de esa maldita cosa. En cuanto a fútbol también, totalmente. Que se vaya al infierno el resto del mundo”. El mundo puede irse a ese lugar, pero sería bueno que Warnock no se fuera a ninguna parte y siguiera ejerciendo como entrenador. En el mundo del fútbol no abundan personajes folclóricos, caballerosos, y francos como él.