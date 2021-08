El "hilo musical" del Institut Pasteur con recomendaciones para la Noche de la Nostalgia

La Noche de la Nostalgia de este 24 de agosto encuentra a Uruguay en un momento particular: la gran ola de casos pasó y la vacunación está extendida. Pero la pandemia no terminó y la variante delta es un factor a considerar, por lo que se deben mantener todos los cuidados.

Así se señaló desde el Institut Pasteur Uruguay, que a través de un "hilo musical" en su cuenta de Twitter presentó una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para esta oportunidad y que se resume en: "evitá aglomeraciones, mantené espacios ventilados y los cuidados sanitarios adecuados para minimizar contagios y posibles brotes".

Esta #NocheDeLaNostalgia nos encuentra en un tiempo particular: la gran ola de casos pasó y la vacunación está extendida. Pero la pandemia no terminó, la variante delta es un factor a considerar y hay que mantener los cuidados.

🕺💃🎵Te contamos más en este #hilo músical pic.twitter.com/GpBrEkxgiv — Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) August 23, 2021

El primer tema en aparecer es "Yo solo quiero (un millón de amigos), de Roberto Carlos. "Si suena este tema pensá que aglomerarse es el principal factor para contagiarte y generar brotes", advirtió el instituto. "Delta es la variante más contagiosa conocida hasta ahora. Elegí estar con poca gente", añadió.

Si la intención es juntarse con amigos y bailar "La ventanita", del grupo argentino Sombras, "acordate de ventilar el ambiente para reducir la exposición al virus y disminuir el riesgo de contagio", dijo la institución. Durante la noche, inevitablemente, sonará "I will survive", de Gloria Gaynor. Una canción cuya letra empieza, en español, con: "al principio tenía miedo".

"Y sí, el éxito de las vacunas redujo nuestra percepción de riesgo, pero no olvidemos que la pandemia no terminó. Cuidate", advirtió.

Una de las canciones más famosas de la argentina Valeria Lynch es "Qué ganas de no verte nunca más". No está entre los clásicos bailables, pero para el Pasteur viene el caso. "Si no querés ver más al virus, la vacunación es la mejor herramienta para reducir la circulación y la generación de variantes. Vacunate", expuso.

Por las recomendaciones también pasa Queen y su inconfundible "I want to break free". Una frase que para el instituto tendrá un significado especial en la Noche de la Nostalgia. "Todos queremos que la pandemia termine, pero aún no sucedió. Por eso, mantené los cuidados sanitarios", concluyó.