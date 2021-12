El juego de las emociones: Gallardo ovacionado en Argentina y con la oferta de Uruguay en la mesa

El domingo de noche tuvo emociones muy fuertes para Marcelo Gallardo. River Plate, campeón de la liga argentina por adelantado, perdió 3-2 en el Monumental ante Defensa y Justicia en su penúltimo partido de la temporada, sin embargo, el entrenador recibió las muestras más increíbles de afecto.

Carteles, gritos de aliento y un estadio coreando "Gallardo es de River y de River no se va", en el último partido de la temporada como locales en el Monumental de Núñez, plantean al exitoso entrenador un juego de emociones extremas y que empieza a darse de bruces con proyectos deportivos de otro nivel, diferentes al que le puede ofrecer el club del que es oriundo, como la opción de dirigir a la selección uruguaya hasta 2026.

Gallardo se inició como entrenador de River Plate en 2014 y desde entonces levantó 13 copas

Los 13 títulos de Gallardo con River Plate

2014 Copa Sudamericana

2015 Recopa

2015 Copa Libertadores

2015 Copa Suruga Bank

2016 Recopa

2016 Copa Argentina

2017 Copa Argentina

2017 Supercopa Argentina

2018 Copa Libertadores

2019 Recopa

2019 Copa Argentina

2020 Supercopa Argentina

2021 Liga Profesional de Fútbol

El próximo sábado ante Atlético Tucumán jugará el último partido de la Liga Profesional de Fútbol argentino y el sábado 18 enfrentará a Colón en el partido que cerrará la temporada 2021 con la disputa la Copa de Campeones.

Los plazos que la AUF estableció para esperar a Gallardo ingresaron en tiempo extra.

Originalmente habían pensado en el domingo que pasó, después de las elecciones en River, como último día para esperar una señal del entrenador argentino con quien están dispuestos a agotar los tiempos para que asuma como entrenador de la selección uruguaya.

Sin embargo, la AUF no tuvo señales.

Se plantearon dos días más, como tiempo extra, hasta que definitivamente se agoten las posibilidades que Gallardo pueda acercarse a la Asociación y terminen de cerrar el camino que paralelamente recorren con los tres candidatos uruguayos. Porque la AUF no se descansó en el argentino sino que ante el silencio de Gallardo empezó a avanzar en la alternativa.

Gallardo debe tomar una decisión por estos días en medio del tsunami de emociones que le regalan los hinchas de River.

Desde el club argentino dijeron a Referí que son inexplicables las demostraciones de los hinchas y no solo las que se ven en el estadio, las cartas que le llegan a la concentración pidiéndole que se quede hasta las manifestaciones de cariño más fuertes para el entrenador que hizo de River el club más ganador de Argentina y uno de los poderosos de Sudamérica.

El club millonario intenta retenerlo pero la oportunidad que se le presenta a Gallardo con Uruguay tiene connotaciones profesionales que ingresan en la consideración del entrenador.

Además de Uruguay, el mercado Europeo viene poniendo en la mesa el nombre del entrenador argentino.

¿Qué le ofrece Uruguay?

Uruguay le ofrece:

1) Un contrato hasta 2026, que incluye el cierre de estas Eliminatorias y todo el proceso para el Mundial 2026.

2) Si clasifica al Mundial, en un escenario probable para Uruguay, dirigirá en Catar 2022 con 46 años, un registro tentador para cualquier entrenador de fútbol con opciones de dirigir a una selección.

3) Le ofrecen el cargo de coordinador de todas las selecciones. Esto implica que moldeará a Uruguay desde el lugar que entienda es el mejor para un proyecto de fútbol. Elegirá a los entrenadores de sub 15, sub 17 y sub 20 y la forma de jugar.

4) La oportunidad de dirigir lo último de las grandes figuras de Uruguay (Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani) y lo mejor de la generación que se impone con Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez.

5) Comienza a desarrollar su proyecto desde el listón que dejó alto Tabárez con infraestructura deportiva en el Complejo de la AUF de nivel europeo, según la definición de los propios jugadores. "No sobra nada y no falta nada en el Complejo", suelen decir los futbolistas celestes.