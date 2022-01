El legislador argentino Milei sortea su sueldo de diputado y ya hay 200 mil inscriptos

El diputado argentino Javier Milei anunció que sorteará el sueldo que cobra como legislador y hay más de 200 mil inscriptos, según informó Clarín. Las personas que deseen inscribirse para participar por el sueldo del legislador liberal, de unos 205 mil pesos argentinos (menos de US$ 2 mil), deben ingresar sus datos en la web https://mipalabra.javiermilei.com, que según Clarín ya colapsó en varias ocasiones.

"En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador", dijo Milei en sus redes sociales.

Milei realizará él mismo el sorteo, el próximo miércoles 12 de enero en Mar del Plata, y aclaró que lo hará con un escribano y se transmitirá vía redes. Además, aseguró que todos sus salarios serán sorteados.

El legislador argentino indicó que hace esto porque es "distinto a la casta política", y porque es "un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista", por lo que si donara su salario "estaría haciendo caridad con el dinero ajeno". "No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo", explicó.