El mate como NFT: impulsan un proyecto basado en la tecnología que revoluciona el arte

Tres mil dibujos de un mate en una computadora. Un grupo de uruguayos que quieren ponerle valor económico a cada uno de ellos y una tecnología que está revolucionando el mundo: se llama NFT, pero también se les llama objetos no fungibles.

Primero, es imprescindible entender qué son y por qué están tan de moda. La analogía que se suele utilizar es una pintura hecha por cualquier artista: una puede copiarla, pero solo existirá una original.

¿Cómo se acredita que es original? A través de un token: la persona tiene un código que acredita que esa obra es de su propiedad y, además, es infalsificable.

Tiene una veta artística: pintores y diseñadores gráficos crean obras que pueden venderla y obtener recompensas económicas por ello. Pero hay NFT de diversa índole. Por ejemplo, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, vendió como NFT el primer tuit de la historia por US$ 2,5 millones; la NBA comercializa jugadas de sus basquetbolistas y Luis Suárez comercializa piezas de arte tras una alianza con una empresa de tecnología.

El pionero en el rubro fue Larva Labs en 2017. Los desarrolladores Matt Hall y John Watkinson crearon y lanzaron 10 mil CryptoPunks.

Son caras pixeladas de diferentes características: 3.840 son mujeres y 6.039 son hombres. Está inspirado en el punk londinense y en novelas literarias. “Originalmente, cualquiera podía reclamarlos gratis, pero los 10 mil se reclamaron rápidamente. Ahora deben comprarse a alguien a través del”, señala la empresa en su sitio web. Por el más caro se llegó a pagar US$ 7.580.000 en marzo de este año.

Los más difíciles de conseguir están valuados son los más costosos. Su éxito ha seducido hasta el gigante de las tarjetas de crédito Visa, quien adquirió uno de ellos por US$ 150 mil.

La lista de los cinco CryptoPunks más caros desde que fueron lanzados.

El proyecto del mate

Andrés Vögler es uno de los uruguayos que está embarcado en un proyecto personal. Lo llamó YerbaNFT. Amante de la tecnología y curioso de las innovaciones, hace dos años se insertó en el mundo de las criptomonedas y en febrero de este año empezó a interesarse en los NFT. Junto a la artista Patricia Pérez y al programador Rodrigo Pintos pensaron en crear una comunidad sobre el marte y vincularlo con el arte digital.

“El mate identifica, genera identidad, crea comunidad”, comentó Vögler, quien asegura que esta tecnología le proporciona al autor un reconocimiento que hasta ahora no era brindado en internet.

Camilo dos Santos

Patricia Pérez, Rodrigo Pintos y Andrés Vögler.

Patricia Pérez confeccionó estos dibujos en “píxel art”, un formato de arte digital en que cada imagen es editada al nivel de píxel. Es una forma “primitiva” de hacer dibujos en la computadora. De hecho, muchos de los primeros videojuegos de la historia son considerados resultado del “píxel art”. Hay muchos que lo comparan con el puntillismo y con los NFT volvieron a su auge.

Además de un diseño artístico, se confeccionan con la ayuda de la tecnología. Algunos son diseñados por un algoritmo, lo que va generando cierta “rareza” a ese activo digital.

Cómo se lanzan

Los primeros 3 mil mates serán lanzados en la blockchain llamada Solana. ¿Qué es una blockchain? Es un sistema tecnológico descentralizado cuyo funcionamiento está dotado por la infraestructura que dan sus usuarios.

Miles de personas ponen a disposición sus computadoras para que se hagan transferencias de distinto tipo. Y a cambio reciben comisiones.

“Ya sea por enviar o recibir dinero, tenés que pagarle a la blockchain. Ethereum (una de las más populares) es extremadamente caro”, comentó. En el caso de Solana lo que se abona “es residual”. También eligieron esta plataforma porque ofrece una experiencia “fácil de usar”.

El costo de cada mate será de US$ 30, del que Vögler considera es “un precio muy económico” para el mundo NFT de hoy en día. En general, cualquiera no baja de los US$ 100, dijo.

Este tipo de proyectos apuntan a comunidades que se retroalimentan en Discord. Esta plataforma es la más elegida por los amantes de los NFT para intercambiar ideas y aprender sobre cómo se va valorizando.

Los interesados en adquirirlos deben tener instalado una billetera (wallet) en su celular, el elemento indispensable para interactuar con la blockchain y los NFT. Y no es cualquiera: hay algunas que operan bajo determinada tecnología. La que funcionará en el proyecto YerbaNFT es la wallet Fantom.

En este universo tecnológico, que tiene códigos y normas de funcionamiento distintas al internet convencional, gira en torno a esa billetera. "Tu usuario es tu wallet. Tu identidad es tu wallet. Estamos acostumbrados a un internet donde hay un intermediario. (…) No hay forma que alguien me pueda censurarme trancándomela”, apuntó Javier Borkenztain, otro uruguayo que está inserto en este mundo.

Por qué quieren que inviertas

El proyecto persigue dos objetivos. Uno es dar a conocer los beneficios de la descentralización y a quienes desconocen este mundo. El otro es ayudar a otros artistas a embarcarse en iniciativas similares.

El proyecto aún no salió a la cancha. Piensan lanzarlo el sábado 4 de diciembre. “Muchos mostraron interés porque están identificados con el mate en sí”, comentó. Hoy en Discord tienen unos 200 usuarios.

Si bien las personas que ingresan en este mundo adquieren NFT como forma de coleccionar arte, también lo toman como forma de inversión y porque se identifican con la hoja de ruta que tiene cada proyecto.

“El NFT equivale para un artista lo que una acción equivale para una empresa. Si yo invierto en una compañía lo hago confiando en que se valorizará con el tiempo. Con el NFT pasa lo mismo”, comentó Vögler.

Por cada mate que se adquiera, sus impulsores “regalarán” otro que es el dibujo de un gaucho. “Esos gauchos tienen su propia hoja de ruta. Y es que las propias personas puedan personalizarlos: cambiarle la ropa, un accesorio. Entonces, se da un nivel algo más y dinámico”, agregó. Y más adelante, en función de cómo evolucione la tecnología, podrían adosarle alguna otra utilidad que podría valorizarlo aún más.

La intención es que esta tecnología pueda ser “crosschain”. Significa que puedan intercambiarse en diferentes mercados de NFT. “Por más que estés en Solana puedas moverlo en Open Sea.

Vögler pretende que este proyecto funcione como Organización Autónoma Descentralizada (DAO, por su sigla en inglés). “La gente va a poder votar en qué poner la energía. Queremos que sea un proyecto que lo maneje la comunidad en sí”, comentó.