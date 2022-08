El mensaje que le escribió Fede Valverde a Casemiro que se fue de Real Madrid

El volante brasileño Casemiro, uno de los puntales de la mitad de la cancha de Real Madrid, llegó a un acuerdo para ser nuevo futbolista de Manchester United de Inglaterra, luego de haber ganado todo con el club merengue al que arribó en 2013.

El futbolista de la selección de Brasil, de 30 años, ganó 18 títulos con el club merengue, entre ellos, cinco veces la Liga de Campeones.

Federico Valverde y Casemiro en Real Madrid

Uno de sus compañeros, el volante uruguayo Federico Valverde, lo despidió a través de su cuenta de Twitter con sentidas palabras.

"Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre deposito su confianza en mi. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case. SIEMPRE 🤜🏼🤛🏼", escribió el jugador de la selección uruguaya.

Casemiro partió a Inglaterra en donde será sometido a la revisión médica para firmar luego un contrato de cinco años que lo ligará a Manchester United.