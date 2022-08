El nuevo gobierno de Colombia hará drásticas reformas en Defensa y Seguridad

En diálogo con la revista Cambio de Bogotá, el flamante ministro de Defensa, días antes de tomar el cargo advertía: “La salida de la Policía del Ministerio de Defensa es ya una decisión tomada. La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso. Por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho”.

Velázquez fue fiscal, severo investigador del paramilitarismo, magistrado auxiliar de la Corte Suprema colombiana y, como funcionario de Naciones Unidos dirigió la Comisión Contra la Corrupción en Guatemala.

El ministro manifestó su interés por eliminar también el servicio militar obligatorio y aseguró debería ser voluntario: “Ojalá fueran todos voluntarios. Yo aspiro a que el servicio militar obligatorio se suprima”.

Para el líder de la derecha y ex presidente Álvaro Uribe, la llegada de Velázquez de la mano del presidente Gustavo Petro es una mala noticia. En el uribismolo ven como una contraparte judicial de Álvaro Uribe, el presidente más querido por los militares. Además, Velázquez fue fiscal en varias causas que Uribe tiene en proceso, tanto por violación a los derechos humanos como a manejos de los dineros públicos.

Una parte de la sociedad colombiana comparte que hay inquietud en los cuarteles, en la Fuerza Aérea y en la Policía. Sin embargo, el nuevo ministro dice confiar “en la honestidad de lamayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas pero que se debe evitar que la corrupción se esconda debajo de la etiqueta de la seguridad nacional”.

Por otra parte, fue tajante en afirmar que el gobierno no tolerará violaciones de los derechos humanos y dijo que el Esmad, el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, dejará de existir como hoy se conoce.

Está completamente decidido a hacer una revisión profunda de presupuestos, procedimientos operacionales y hasta del lenguaje. Dice, por ejemplo, que tiene reservas sobre el uso de palabras como “neutralización” para referirse a darle muerte a un enemigo, o que quizás la expresión “héroe” no debería otorgarse a la ligera por obra de la propaganda institucional.

El 28 de abril de 2021 hubo manifestaciones en todo Colombia, cientos de miles de personas salieron a las calles en oposición al proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente conservador Iván Duque. La policía –especialmente el Esmad, reprimió violentamente manifestaciones civiles

“Yo he criticado muy duramente la represión de la Policía a las manifestaciones que desde el 28 de abril, hace ya más de un año, se desarrollaron en el país. Y he afirmado también que esas críticas por acciones ilícitas de miembros de fuerza pública que todos vimos a través de los medios de comunicación no pueden quedar en la impunidad. Al mismo tiempo he dicho que esta no es una acción en contra de la institucionalidad. Que son dos cosas muy diferentes”, sostiene el nuevo titular de Defensa.

El peso y el desafío de la historia reciente

El 29 de junio, al día siguiente del triunfo de Petro en el ballotage, la Comisión de la Verdad, que trabajó cuatro años de la mano del jesuita Francisco De Roux y una gran cantidad de personalidades y organizaciones sociales, tras recibir más de 30 mil testimonios y acceder a documentos desclasificados de los Estados Unidos y de fuentes de Colombia, dio un informe donde las cifras resultan contundentes: más de 450 mil muertos y 120 mil desaparecidos entre 1985 y 2018 a causa del conflicto armado.

De acuerdo con la investigación, el 45% de las víctimas murieron entre 1995 y 2004, la década más mortal del conflicto. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 80% de las víctimas fueron civiles y el 20% combatientes, pero la cifra podría ser aún más desproporcionada si se toman en cuenta las desapariciones forzosas, con el impactante saldo de 121,768 que revela el actual informe, otra de las cifras que ha resultado ser mucho mayor que la que se manejaba hasta ahora.

Otro dato importante es que los grupos paramilitares fueron los responsables del mayor número de homicidios (205.028 personas, el 45%) y causaron muchas más muertes que los grupos guerrilleros, a quienes se atribuyen 122. 813 víctimas, el 27%. También cabe resaltar que agentes del estado colombiano fueron responsables de más de 56.000 muertes.

"La población civil fue la más afectada, por estar en medio del conflicto y porque fue las más involucrada y porque las violaciones e infracciones estuvieron dirigidas sobre todo contra ella", dice el documento.

Velázquez, en esta tarea desafiante que le espera en la cartera de Defensa, dice: “Yo creo que cuando se señalan las acciones irregulares de cualquiera de las fuerzas, de cualquiera de los integrantes de las fuerzas, lo que se pretende es que exista una institucionalidad fuerte, adecuada, respetuosa del Estado democrático de derecho”.