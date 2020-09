El nuevo libro de Elena Ferrante que vuelve a encender la fiebre por la escritora italiana

Hay un momento justo al comienzo de la nueva novela de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos (La vita bugiarda degli adulti, en su versión original en italiano), en que la narradora parece no estar segura de si su experiencia es digna de ser contada.

BBC Las cuatro novelas de Ferrante que integran la saga "Novelas napolitanas" fueron publicadas entre 2011 y 2014.

En estas primeras líneas, se describe a sí misma como "nada más que un nudo enredado", y aún no está segura de si ese nudo contiene "el hilo adecuado para una historia o es simplemente una confusión gruñona de sufrimiento sin redención".

Las historias, cuáles se cuentan, cuáles no, quién las cuenta y cuáles son valiosas, son un tema recurrente en la escritura de Ferrante, y esta nueva tiene una audiencia entusiasta.

Este septiembre verá la luz en inglés el primer libro de la escritora italiana en cinco años.

También es el primero desde que el enorme éxito deLa amiga estupenda (L'amica geniale) y los otros tres volúmenes que conforman la saga de las conocidas como las novelas napolitanas desencadenó la "fiebre Ferrante", y convirtió a la autora, que escribe bajo seudónimo, en una de las escritoras más conocidas del mundo.

HBO España La saga de libros fue adaptada para una exitosa serie de HBO.

Alta expectación

Cuando se publicó La vida mentirosa de los adultos en Italia a fines del año pasado, la gente hizo fila desde medianoche para conseguir una copia y se llevaron a cabo "vigilias de lectura" en todo el país.

Netflix ya ha comprado los derechos de adaptación de esta nueva novela.

La traducción al inglés (The Lying Life of Adults), que ya se retrasó varios meses debido a la pandemia, ha tardado mucho para los fans de Ferrante.

Que su nuevo libro comience cuestionando qué hace que una narrativa sea convincente es apropiado.

La propia Ferrante ha desafiado las expectativas de lo que los escritores de historias, específicamente las mujeres, pueden contar y, al hacerlo, ha cambiado el panorama literario tanto en su Italia natal como en todo el mundo.

"Leer a Ferrante es una experiencia intelectual y emocional completamente inmersiva", dice Sharlene Teo, cuya novela debut Ponti fue comparada con Ferrante cuando salió en 2018.

Getty Images Las novelas de Ferrante están ambientadas en su Nápoles natal.

"Soy un gran admirador y nunca intentaría imitarla, pero su trabajo me parece impresionante. Ella es singular porque su escritura es a la vez compulsivamente legible e increíblemente llena de textura y de belleza literaria, profundidad y ritmo".

Ferrante es un apellido muy común en su Italia natal, incluso mucho antes de que su obra alcanzara el éxito mundial.

Comienzos duros

Su primera novela, El amor molesto (L'amore molesto), se publicó en 1992 (traducida al inglés como Troubling Love en 2006).

La siguiente, Los días del abandono (I giorni dell'abbandono) llegó 10 años después.

Para entonces, su editor italiano estaba convencido de que sus textos podían llegar a un público más amplio y trató de encontrar un editor estadounidense para el libro.

Cuando se dio cuenta de que nadie estaba interesado, abrieron su propia editorial, Europa Editions, en 2005 para publicar a Ferrante y a otros autores internacionales en Reino Unido y Estados Unidos.

En 2012, un año después de su lanzamiento en Italia, Europa publicó la edición en inglés de La amiga estupenda, la primera de su cuarteto napolitano.

HBO España Elena y Lila son las protagonistas de la novela La amiga estupenda y las otras tres que seguirían a esta.

Eva Ferri es directora editorial de Europa Editions UK y Edizioni E/O, la editorial italiana de Ferrante que fue fundada por los padres de Eva, Sandro y Sandra en 1979.

Ferri supo que La amiga estupenda era algo especial cuando su padre lo leyó por primera vez y, siendo él muy poco efusivo normalmente, lo declaró "una obra maestra absoluta".

La historia fue concebida originalmente como un solo libro, hasta que Ferrante se dio cuenta de que era demasiado larga para un solo volumen.

Las novelas napolitanas siguen a dos amigas, Elena y Lila, desde su infancia en un barrio desfavorecido de Nápoles, durante seis décadas.

Una entusiasta reseña de James Wood en The New Yorker en 2013 describió los libros de Ferrante como "novelas intensa y violentamente personales", y ayudó a ponerla en el radar de más lectores.

Getty Images "Creo que los libros, una vez escritos, no necesitan de sus autores", declaro la autora que firma con el pseudónimo Elena Ferrante.

Cuando se publicó el último libro de la serie, La niña perdida (Storia della bambina perduta), en 2015, la fiebre de Ferrante realmente se había convertido en algo grande.

Las copias se pasaban de mano en mano, mientras que la gente se obsesionaba con ellas en las redes sociales.

Anonimato

Hillary Clinton dijo que "no podía dejar de leer o pensar" en los libros.

Para algunos, la decisión de la autora de permanecer en el anonimato añade un atractivo adicional, aunque cuando un periodista afirmó haberla desenmascarado en 2016, sus seguidores defendieron con vehemencia su derecho a la privacidad.

En una carta a su editor cuando firmó por primera vez, Ferrante explicó su decisión, diciendo: "Creo que los libros, una vez escritos, no necesitan a sus autores. Si tienen algo que decir, pronto encontrarán lectores; si no, no lo harán".

Ciertamente los encontraron.

Hasta la fecha, las novelas napolitanas han vendido 15 millones de copias en todo el mundo, se han publicado en 45 idiomas y se han adaptado a una serie de televisión aclamada por la crítica.

La segunda temporada se emitió a principios de este año.

Getty Images ¿Se desatará de nuevo el fenómeno de la 'fiebre Ferrante'?

El Nápoles de Ferrante

Incluso hay una industria turística en auge alrededor de la obra de Ferrante en Nápoles.

Por impresionante que sea todo esto, su impacto es más profundo.

"Tenemos a una escritora que dice la verdad", dice Jonathan Franzen en el documental de 2019, Ferrante Fever, y la verdad de Ferrante es más inquebrantable que la mayoría.

Ya sea que escriba sobre amistades femeninas, adolescencia, sexo, maternidad, matrimonio o clases, es asombrosamente audaz tanto en el detalle como en la honestidad con la que aborda sus temas.

"Su escritura es completamente cruda, lo cual es algo a lo que creo que ha ayudado el hecho de que protege su identidad", le dice Ferri a BBC Culture.

Como una de las pocas personas que tiene línea directa con la autora, Ferri no es solo su editora sino también su protectora.

Getty Images La pizza Ferrante solo se puede probar en Nápoles.

Cuando era una adolescente que asistía a fiestas y ferias del libro con sus padres, la gente le ofrecía bebidas en un intento por conseguir información sobre Ferrante.

"Se siente libre y por eso es libre para hablar de una manera completamente directa".

Corazón y cabeza

No es raro escuchar a los seguidores de Ferrante decir que la escritora se ha metido de alguna manera en su cabeza, que reconocen en sus palabras partes de sí mismos que nunca antes habían visto expresadas en ningún libro.

Maggie Gyllenhaal, que está adaptando el tercer libro de Ferrante, La niña perdida, en una película protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson, dijo sobre su reacción al leer el libro: "Nunca había escuchado estas cosas antes".

"Hubo un punto en el que pesaba, 'Esta mujer está tan jodida', y luego pensé, me identifico totalmente con ella", añadió.

En un artículo que escribió para The New York Times el año pasado, Ferrante habló de la importancia de que las mujeres cuenten sus propias historias.

"Nosotras, las mujeres, hemos sido empujadas a un segundo plano, hacia la sumisión, incluso cuando se trata de nuestro trabajo literario", escribió.

"La historia femenina, contada cada vez con más habilidad, cada vez más extendida y sin complejos, es lo que debe asumir ahora el poder".

Getty Images La primera novela de Ferrante, "El amor molesto", fue publicada en 1992. En ese entonces se conoció el único dato personal que se sabe de ella: que nació en Nápoles.

Además de inspirar devoción entre sus seguidores, su compromiso con la verdad toca la fibra sensible de una nueva generación de novelistas.

"Los mundos que ha invocado en la ficción me inspiran constantemente a tratar de ser más valiente, a cuestionarme más cosas y a ser más asertiva con respecto a mi posición de sujeto como escritora singapurense de la diáspora", dice Sharlene Teo a BBC Culture.

Anima a la autoreflexión

Teo, que admira lo "casi dolorosa y visceralmente que afecta" el trabajo de Ferrante, cree que el éxito de la escritora también ha revelado una sed de literatura que explora "intrincadas ambigüedades y anima a la autorreflexión" en las amistades, especialmente entre mujeres.

"Definitivamente ha habido un repunte de las narrativas sobre la amistad femenina que han surgido en los últimos seis o siete años, creo que impulsadas por (el trabajo de) Ferrante", dice.

En su país de origen, Italia, el éxito de Ferrante no siempre ha sido celebrado por el establishment literario, donde el éxito comercial, especialmente por parte de las mujeres, se puede ver con sospecha.

La escritora italiana Nadia Terranova, cuya próxima cuarta novela Farewell, Ghosts será la primera publicada en inglés (comparte con la traductora de Ferrante, Ann Goldstein), no se sorprendió.

Literatura femenina

"En Italia, hubo muchas grandes escritoras en el último siglo, pero no tuvieron el mismo reconocimiento [de la crítica] que sus colegas masculinos, incluso cuando fueron realmente populares. Al contrario, su popularidad se utilizó para despreciarlas, " ella dice.

Las historias de la experiencia femenina a menudo han sido dejadas de lado.

Y los éxitos de Ferrante han sido tachadas de "telenovelescas" por algunos críticos italianos, mientras las novelas napolitanas recibieron algunas críticas tibias.

"Esta magnificencia literaria fue reconocida solo en parte, tal vez porque siempre esperamos que sea un hombre el que escriba una gran novela", dice Terranova.

Sin embargo, los últimos años han experimentado un cambio.

El porcentaje de libros escritos por mujeres en las listas de libros más vendidos de ficción de Italia se ha duplicado, hasta representar casi la mitad del total en los últimos dos años.

En 2018, una mujer, Helena Janeczek, ganó el prestigioso premio Strega del país por primera vez en 15 años (Ferrante fue nominada pero nunca ganó).

Terranova dice que Ferrante ha abierto una puerta a otras escritoras en Italia.

HBO España La nueva novela de Ferrante explora más a fondo que la anterior saga los temas de la adolescencia y la amistad.

"Hay muchas voces femeninas diferentes y originales en Italia; nunca nos faltó el coraje y ahora tenemos más ojos sobre nosotras".

En su nuevo libro, "La vida mentirosa de los adultos", Ferrante toca temas familiares, la adolescencia, las relaciones madre-hija, la sexualidad, las amistades intensas pero conflictivas.

Un mundo adulto

A diferencia de la extensa saga napolitana, esta barca menos tiempo.

Cuenta la historia de Giovanna, desde los 12 hasta los 16 años, cuando se encuentra con un mundo adulto marcado por el engaño.

El libro comienza con Giovanna escuchando una conversación entre sus padres en la que cree que su padre la describe como fea, comparándola con su hermana Vittoria. Una vez más, la ciudad de Nápoles cobra protagonismo.

Mientras que La amiga estupenda comienza con dos niñas en un barrio empobrecido del que sueñan con escapar, Giovanna vive en lo alto de la ciudad, literal y metafóricamente, con sus padres académicos.

Mientras se esfuerza por descubrir la verdad detrás de las mentiras de sus padres, desciende a "las profundidades de Nápoles".

Ferrante explora las mentiras que decimos a los demás y a nosotros mismos.

Giovanna busca verdades, pero ella misma es seducida por el poder de la mentira.

Pocos son mejores que Ferrante para captar las confusiones y contradicciones del espacio entre la niñez y la edad adulta, donde una identidad desaparece y otra sigue fuera de alcance.

Giovanna se busca a sí misma, su historia.

Como todas las obras de Ferrante, no es una historia ordenada, no es bonita, pero es una que necesita ser contada.

