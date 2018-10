El Partido Nacional afirma que, tras las elecciones, en Brasil empieza un "tiempo de prosperidad"

El Directorio del Partido Nacional (PN) emitió este lunes una declaración en la que asegura que luego de la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil "es de esperar" que inicie en ese país un "tiempo de prosperidad en todos los planos, en el marco del pleno funcionamiento de las instituciones democráticas". Los nacionalistas afirmaron que el pronunciamiento del pueblo brasileño fue "claro y contundente", por lo que en los comicios resultó electo un gobierno con "legitimidad democrática".

La declaración fue realizada en una reunión de la que participaron la mayoría de los precandidatos nacionalistas para analizar una propuesta sobre descentralización en la que están trabajando los blancos.

"A uno le puede gustar mucho, poquito o nada pero Bolsonaro es el presidente (electo) de Brasil y el éxito no es solo para el pueblo brasilero sino las repercusiones que puede tener para nuestro país", dijo en conferencia de prensa luego de la reunión el líder del sector Todos y senador, Luis Lacalle Pou. "Ojalá el presidente de la República vaya a la asunción y que nos dejemos de bobadas. Bolsonaro es presidente de Brasil, todo lo demás es especulativo", manifestó.

Por su parte, el precandidato de Alianza Nacional y también senador, Jorge Larrañaga, afirmó que "el pueblo de Brasil decidió y esto es lo que hay que respetar en democracia, no hay que tener una lentilla para la elección de Brasil y otro par de lentes para la situación en Venezuela". "Saludamos al gobierno electo porque es lo que corresponde y hubiéramos hecho exactamente lo mismo si hubiera ganado la otra opción. Desde el Partido Nacional no intervenimos en los temas electorales internos de otro país", dijo. "No tenemos por qué andar generando calificativos sobre los gobiernos y qué decide el pueblo de Brasil", agregó.

El ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) ganó las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil con 55,13% de los votos válidos, mientras que Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo 44,87% de los votos.

En tanto, la senador y precandidata Verónica Alonso (Esperanza Nacional) celebró la "actitud democrática del pueblo brasilero". "Bolsonaro es el resultado de una enorme cantidad de años de un pueblo condenado a gobiernos corruptos. Estos son ciclos y así como pasó en Brasil hace unas horas, en Argentina, en Chile, va a pasar acá. Los uruguayos van a decirle basta a la corrupción. Corrupción chica o grande es corrupción. Estamos lejos y quiero estar lejos de Argentina y Brasil pero ojo con minimizar situaciones que se han dado en el país", dijo. Horas antes, en su audición semanal, la precandidata manifestó que "Brasil vivió una jornada de reafirmación de la democracia y de valores morales".

La cachetada más grande contra políticos corruptos e ineptos la dio hoy el pueblo brasileño q dijo basta! En poco tiempo esa misma cachetada la vamos a dar en nuestro país. Celebro el triunfo democrático y saludo al nuevo presidente electo J.Bolsonaro #bastadeCorrupcion — Verónica Alonso (@veronica_alonso) October 28, 2018

Por su parte, el intendente de Maldonado y precandidato por el grupo de intendentes (Mejor País), Enrique Antía, dijo que se debe ser "bien respetuosos de las decisiones del pueblo". "Jamás me metería a opinar sobre la decisión de otro pueblo que en su derecho y libertad eligió sobre su futuro", dijo.

Además de reconocer la victoria de Bolsonaro, el Directorio del PN saludó a los ciudadanos del "hermano país" por la jornada cívica del domingo. También auguró la "mejor y más fecunda relación" entre Brasil y Uruguay, "atento a la natural integración a la que ambos están física e históricamente llamados".