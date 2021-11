El personal de recaudación de la AUF amenaza con paralizar la actividad del fin de semana

El gremio del personal de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Afrauf) se reúne en asamblea urgente este jueves a la hora 20 y analizarán la posibilidad de no trabajar el fin de semana, lo que provocaría la suspensión de la fecha 12 del Torneo Clausura prevista para sábado, domingo y lunes.

Si bien los boleteros están en negociaciones con el Ejecutivo de la AUF por distintos temas, hay uno que les preocupa particularmente, y es que la Conmebol resuelva contratar a una empresa de seguridad para las finales de las copas Sudamericana, Libertadores femenina y masculina, que se desarrollarán en Montevideo entre los días 20 y 27 de noviembre.

Diego Battiste

El Centenario se apronta para recibir el fútbol continental

José Luis Otero, vocero nombrado por el gremio en esta oportunidad, explicó la situación a Referí: "Hay un cúmulo de situaciones no respondidas de parte de la AUF: estamos perdiendo fuentes de trabajo, hay incumplimiento en la entrega de la ropa y está trabajando menos personal del debido en las canchas. A eso se le agrega que teníamos una versión que nunca nos confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta ahora, de que en las finales de las copas Sudamericana y Libertadores, iba a trabajar una empresa de seguridad que estaba siendo gestiones con la Conmebol".

Este tema es el que más le preocupa al gremio: "Hace 20 días fuimos a la AUF para buscar una respuesta y nunca nos confirmaron si era verdad o no; nos dijeron que al no haber un equipo uruguayo en las finales, la Conmebol podía contratar el personal que quisiera. Pero también tuvimos una versión directa de integrantes del personal de seguridad, que nos dijo que la AUF había puesto en contacto con Conmebol a una empresa, prescindiendo del personal de recaudación. Esto no lo tenemos confirmado, pero es una versión que nos llegó por varios lados", expresó Otero.

Desde el Ejecutivo de la AUF se informó a Referí que ya estaba resuelto que en las finales va a trabajar personal de Afrauf y que se lo iban a comunicar al gremio en el correr del día.

Con respecto a la ropa, Otero señaló que por convenio la AUF les tiene que proporcionar todos los años un uniforme completo de trabajo que se compone de una remera de manga corta para el verano, una remera de manga larga para el invierno, equipo deportivo, calzado, una campera de lluvia y otra de abrigo. Pero hace cuatro años que no se los entregan.

Diego Battiste El fútbol del fin de semana en riesgo

También están negociando los incrementos salariales, algunos retroactivos a junio de este año y otros a partir de enero de 2022.

El personal de Afrauf está integrado por 102 funcionarios, de los que 85 están disponibles: "Tenemos un grupo de 17 compañeros que por estudio, licencia médico o razones de horario, no está disponible", señaló Otero.

La cantidad de trabajadores ha bajado en los últimos años. "Nos preocupa también que de parte de la AUF se hacen gestiones para llamar a compañeros para que se acojan a los beneficios de la jubilación y se retiren. Dicen que el personal que hay es suficiente y nosotros consideramos que no. Lo triste del caso es que más allá de la decisión personal de retirarse, que puede tener algún compañero, te incentiva a que inicies gestiones para retirarte pero con una propuesta económica que no da ni para sentarse a negociarla. El ofrecimiento es una falta de respeto, más cuando hay compañeros que tienen más de 30 años de trabajo".

Otero admitió que una de las opciones en la asamblea de este jueves es parar las actividades. "La posibilidad es cierta, lo decide la asamblea, pero hay que ver qué movimiento hace la AUF y si empezamos a tener respuestas de algo que hasta el momento no lo hemos tenido", señaló.