El cariñoso saludo de Mujica y Vidalín en un encuentro del MPP: "Hay que sacarse el balde"

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, participó este viernes en un encuentro del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Florida junto al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el expresidente José Mujica.

"Gracias por invitarme", le dijo el intendente nacionalista al exmandatario. Mujica le contestó que "hay que abrir la cabeza", constató El Observador.

Mujica dijo en una charla informal con Vidalín que "hay mucha gente que tiene que sacarse el balde en este país"

Vidalín se abrazó con Orsi y saludó a militantes del sector frenteamplista.

Candidatura de Delgado

El intendente blanco se refirió a la polémica sobre su pedido público de que el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sea candidato presidencial por el Partido Nacional. El senador blanco Sebastián da Silva salió al cruce y dijo que el presidente Luis Lacalle Pou "debe estar bastante molesto" con ese pedido. En la última semana también lo trató de "senador suplente".

Durante este encuentro volvió a hablar sobre Da Silva: "Me llamó la atención que el senador que pertenece al Espacio 40 haya opinado en un sector diferente que Aire Fresco. Cuando nosotros hicimos la exposición presentando a Álvaro Delgado, dijimos: 'Estos no son tiempos políticos. Pero es buena cosa que desde ahora, sacándonos la careta, que digamos dónde estamos parados'. Fue meditado".

Sobre la candidatura de Delgado agregó: "Hoy me encontré con un amigo que me estaba leyendo un versículo bíblico, que decía todas las cosas tienen su tiempo. Aún quizás no sea un tiempo de estrategias. Y si hay compañeros que tienen anhelos, sueños y aspiraciones es lógico que los tengan y sería buena cosa que lo manifiesten. Cuando nosotros planteamos esta posibilidad de que Álvaro Delgado nos represente, dijimos: 'Si hay alguien que no esté de acuerdo que levante la mano'. No vi manos levantadas. Sí vi manos que aplaudían".