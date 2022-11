El seguro próximo capitán de Uruguay expuso a Diego Alonso: dijo la verdad y lo dejó mal parado

Duele ver jugar así a Uruguay. Duele verlo perder. Pero más duele ver el planteamiento táctico del técnico Diego Alonso, el mismo que clasificó a la celeste al Mundial Qatar 2022. Ya ante Corea del Sur, un rival del que no se esperaba mucho y que no pateó al arco, fue muy conservador. Tiró al equipo hacia atrás y solo consiguió un pálido empate. Todo lo contrario a los cuatro partidos que dirigió por Eliminatorias, de local y de visitante. Se traicionó a sí mismo.

Contra Portugal hizo lo mismo. Ante un adversario que toca muy bien la pelota, y con futbolistas que le brindan material suficiente como para ser más protagonistas en la cancha, se olvidó otra vez del libreto. Se mostró tímido y hasta temeroso de lo que pudiera hacer el seleccionado europeo. Y así le fue. Otra vez.

Cualquiera se puede equivocar, pero sus palabras luego del partido no fueron muy autocríticas. “Que crean”, dijo, entre otras cosas, hablándoles a los uruguayos. Si es por lo visto hasta ahora, que casi no se pateó al arco en dos partidos, la gente no podrá creer mucho.

Las individualidades son las que pueden cambiar esto. Federico Valverde difícilmente juegue otro encuentro tan mal como ante Portugal. Rodrigo Bentancur sigue siendo el alma del equipo, el único que muestra algo diferente.

José María Giménez, seguramente el próximo capitán de la selección cuando la abandonen Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera, es decir, después de esta Copa del Mundo, expuso al técnico al finalizar el partido, con todo lo que ello implica: “Pasó lo del partido pasado. No salimos a ganar”, un detalle clarísimo.

Quedan 90 minutos para hacer un gol, ganarle a Ghana y esperar que Corea no derrote a Portugal. La calculadora nunca falta.