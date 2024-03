El triunfo de Sainz en Australia despierta aún más el interés de los poderosos

Carlos Sainz se reivindicó el pasado fin de semana tras conquistar el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 y demostró de lo que es capaz de hacer. El español ya fue notificado que Ferrari, su actual equipo, no le renovará el contrato porque en 2025 lo reemplazará Lewis Hamilton en la escuderia italiana, por lo que esta es la temporada despedida de el madrileño.

Ante esta circunstancia, Sainz respondió de la mejor manera posible: arrasando en la pista. En el GP de Australia, presionó y derrotó nuevamente al todopoderoso Max Verstappen, al que adelantó sin problemas en la segunda vuelta, antes de que el tricampeón neerlandés se viera obligado a abandonar por un fallo en los frenos traseros de su Red Bull. Además, al finalizar la carrera, aprovechó el momento de gloria para lanzar un mensaje de impacto: "Sigo sin trabajo para el año que viene.... así que seguro que esto ayuda".

"La victoria no hace daño, eso seguro. Todos saben de lo que soy capaz, pero yo corro para demostrarme a mí mismo que cuando tengo un coche competitivo puedo ganar. No corro para demostrárselo a los demás jefes de equipo ni nadie más, lo hago por mí y seguiré corriendo así hasta final de temporada", agregó Carlos luego de su victoria en Melbourne.

Cuando Sainz llegó a Ferrari mucha gente dudaba de si podía competir mano a mano con Charles Lecrerc y la realidad es que el monegasco fue claramente en el primer lapso de la temporada 2022. Para contextualizar un poco más y dimensionar el trabajo del español en Ferrari, las últimas tres veces que la escuderia italiana pudo conquistar una carrera fue gracias al papel que ejerció el madrileño.

Para recuperar la última victoria de Leclerc en la Fórmula 1 hay que irse al Gran Premio de Austria de 2022. Desde entonces, el único en ganar con una monoplaza no Red Bull y el único capaz de batir a Max Verstappen en las últimas 21 carreras, volvió a ser Carlos. Y en este 2024 está a siete puntos de Charles con una carrera menos, debido a que no corrió en Jeddah por sufrir apendicitis.

Mercedes y Red Bull tantean su situación

Tras el podio en la primera fecha en Barehin y la victoria en Australia, Carlos Sainz contempla un magnífico inicio de temporada, dejando de lado su ausencia en Arabia Saudita por su operación. Sin embargo, mientras el piloto se recuperaba de su intervención, hace solo dos semanas, se vio a Carlos Sainz padre y a Carlos Oñoro, primo y agente del piloto de Ferrari, saliendo de las oficinas de Mercedes en Jeddah, tras una reunión con Toto Wolff, el jefe de equipo.

Mercedes es uno de los equipos que está obligado a buscar un piloto porque, justamente, Lewis Hamilton se marchará para unirse a Ferrari. Se puede dar la operación "trueque" y que Sainz ocupe el lugar del británico o no, ya que en las últimas horas surgió el rumor de que el español Fernando Alonso podría ser el elegido también para llegar a Mercedes.

No obstante, también surgió un nuevo rumor sobre el futuro de Carlos Sainz. Y es que Red Bull, el mejor equipo de la actualidad, estaría interesado en incoporarlo en lugar del mexicano Sergio "Checo" Pérez, quién termina contrato esta temporada. El madrileño podría compartir escuderia con el tricampeón Max Verstappen, si el conflicto con el director Christian Horner no pasa a mayores.

Ferrari mira hacia otro lado

Luego del gran inicio de temporada de Sainz, surge la pregunta de si Ferrari se precipitó en tomar la decisión de reemplazar al español por Hamilton. Por supuesto que nadie duda de la capacidad del piloto inglés, siete veces campeón del mundo, pero quizás no es Carlos el que debería marcharse. Fred Vasseur, Team Principal de la Scuderia, no quiso entrar en valoraciones en base a esto tras el GP de Australia: "No voy a hablar del año que viene. Llegamos a un acuerdo con Carlos hace unas semanas de centrarnos sólo en el campeonato y no hablar del futuro. Todavía quedan veinte carreras por disputar, que son veinte oportunidades para ganar. Hay que centrarse en eso", expresó el mandamás de los italianos.

El tiempo dirá si Ferrari tomó la elección correcta de no renovar a Sainz y no valorar su trabajo en la pista, pero de lo que no cabe duda es que los equipos más poderosos ahora se van a pelear para convencer al español de que se una a su proyecto en el 2025.