El tuit de Progreso contra el cambio de fecha por la asamblea de la Mutual de Futbolistas

El Club Atlético Progreso se manifestó en sus redes ante el cambio de fecha que tendrá su partido semifinal de la Copa AUF Uruguay debido a una solicitud de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) para que sus afiliados, los jugadores, no tengan actividad el próximo martes 18 de octubre.

“Mirá "cabeza", el partido era la semana que viene pero parece que hay una Asamblea el día anterior entonces lo pasaron para el 26. No, no le consultaron a nadie y tenemos que estar atentos porque la semana que viene capaz que lo cambian otra vez, acá nunca se sabe”, dice el tuit con una foto de dos futbolistas de Progreso hablando.

La llave entre Progreso y Defensor Sporting tenía fijado los días 19 de octubre el partido de ida en el Paladino y el 26 de octubre la vuelta en el Franzini, día en el que se iba a definir cuál de los dos será finalista.

Ahora, por el cambio a pedido de la Mutual, se postergará todo una semana, con la ida el 26 de octubre y la vuelta el 3 de noviembre.

La MUFP solicitó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que no se fije partidos para esa fechas porque el martes 18 de octubre tendrán una asamblea para analizar uno de los temas más importantes del gremio: el convenio colectivo para fijar las condiciones laborales y pautas salariales.

En la Mutual entienden que todos los futbolistas deben participar de la asamblea y para que todos puedan asistir solicitaron que no haya actividad en esos días, ya sea partidos o concentraciones.

Progreso, que ya no tiene actividad por Segunda División Profesional y que solo entrena para la Copa AUF Uruguay, manifestó su malestar en las redes y maneja la posibilidad de no presentarse a disputar las semifinales.

Así lo declaró el técnico del equipo Carlos Canobbio, hermano del presidente Fabián Canobbio, en dichos a Vamos que Vamos de AM 1050. “Está la posibilidad de bajarse”, señaló.

En el equipo de La Teja se enteraron del cambio de fecha este martes y reaccionaron con su tuit.

Por el cambio les tocaría jugar ante Defensor cuando ya haya finalizado su participación en el Clausura y pueda contar con todos sus futbolistas a la orden, detalle que también fue observado por Carlos Canobbio.

Según supo Referí, en la Mutual sorprendió la reacción de Progreso al tratarse un tema que involucra a todos los futbolistas.

Este miércoles el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se refirió al cambio de fecha. "La Mutual pidió muy especialmente no tener partidos en esa fecha porque se va a tratar el convenio colectivo. Es un pedido de los jugadores, no es un tema caprichoso, hay que ser comprensivos", dijo a 100% Deporte de 890 AM.