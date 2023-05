El tuit que subió Nacional y que enfureció a los hinchas tricolores

Nacional subió un tuit sobre la hora 15.45 en el que ilusionó a muchos hinchas, socios y seguidores tricolores.

En el mismo decía: "Adivinen quién está tuiteando...", con el hashtag #Elclubgigante.

Y así lo dejaron durante aproximadamente una hora, generando gran expectativa.

Cuando pasó ese lapso, subieron la continuación del tuit.

Entonces aparecen Diego Polenta y Alfonso Trezza riéndose y el capitán de Nacional contestando con una sonrisa: "¡Yoooo!".

"Cómo ilusionan a gente bo lpmm", escribió un seguidor tricolor. Y otro: "No me parece gracioso".

"No es gracioso CM", continuaron las críticas. "No me gusta que me jodan", añadió otro hincha de Nacional. "No entendí", sumó otro.

Y así las críticas abundaron a este tuit del sábado de los tricolores, ya que el mismo no cayó bien pues varios, por lo que escribían, esperaban que se anunciara la llegada de un nuevo jugador a la institución.