El uno por uno de Uruguay: De La Cruz entró tarde, Giménez anduvo flojísimo y Valverde irreconocible

Uruguay volvió a dejar una pobre imagen en las Eliminatorias al empatar este jueves de visitante, en Caracas, contra Venezuela por la séptima fecha del camino a Catar 2022.

La celeste empató 0-0 en un partido donde mostró flaquezas defensivas y muy poco volumen de juego. Tuvo un 55% de posesión pero nunca supo qué hacer con el balón.

Dentro de un panorama colectivo donde las ideas brillaron por su ausencia, a nivel individual Uruguay tampoco supo disimular esas flaquezas y salvo puntuales casos, la gran mayoría tuvo rendimientos deslucidos.

Fernando Muslera y dos de los hombres de refresco, Matías Viña y Nicolás De La Cruz, fueron las excepciones individuales de un Uruguay que dejó mucho que desear.

Fernando Muslera (6): Como ante Paraguay atajó lo poco que le tiraron al arco y sobre el final apareció con dos buenas atajadas. La más complicada fue a los 85' cuando Nahuel Ferraresi le ganó a Federico Valverde en un córner en el segundo palo y le cabeceó en el área chica. El golero de Galatasaray reaccionó notable y mandó al córner. Después rechazó un remate al borde del área y finalmente se quedó con un remate desde el borde del área sin dejar rebote. Está al nivel de siempre.

Giovanni González (5): El que más intensidad le puso al juego en el primer tiempo. Subió, se ofreció en ataque y se proyectó con velocidad. No lo supieron aprovechar. Cuando pasó a jugar de carrilero perdió protagonismo y nunca pudo generar superioridad numérica por su sector.

AFP

Giovanni González subió más en le primero que en el segundo tiempo

José María Giménez (3): Flojísimo partido. Falló a los 17' en la jugada del gol anulado de Josef Martínez, salvó notablemente un gol contra Jefferson Savarino a los 32' enmendando un error propio, perdió dos veces de arriba con Martínez, le regaló una pelota a Savarino a los 50' cerca del área. Sus mejores prestaciones fueron ofensivas: rozó un centro de Luis Suárez a los 37' y a los 74' generó una de las más claras con cabezazo de parietal izquierdo.

AFP

Josef Martínez complicó todo el partido a Josema

Diego Godín (5): Fue de menos a más. Vulnerable en el primer tiempo, como en la jugada del gol anulado, terminó sobre el final desarticulando dos ataques prometedores de Venezuela con mucha carpeta subsanando errores de compañeros.

AFP

Diego Godín terminó desarticulando peligro

Martín Cáceres (5): Seguro en la marca cada vez que lo encararon. No se proyectó nunca en ataque y su pierna derecha le retaceó amplitud al juego del equipo. Sobre el final terminó cometiendo un tiro libre muy peligroso al borde del área.

Federico Valverde (3): De sus partidos más flojos con Uruguay. Venía de un pobre partido con Paraguay y físicamente se mostró muy disminuido. Si su fuerte es el pase seguro en esta ocasión se mostró como un aprendiz con un apenas un 75% de aciertos. Nunca le dio claridad conceptual al equipo y tampoco le dio ida y vuelta al equipo. Sus pases errados comprometieron también al equipo en defensa. A los 84' regaló una pelota que terminó en un córner y en la defensa del mismo perdió con Ferraresi que lo hizo volar y Venezuela generó la chance más clara.

Lucas Torreira (5): Fue el que cometió más faltas en Uruguay con 4, una más que Valverde y Giménez. Cumplió con su función de contención ante un equipo que propuso poco y nada. Tuvo la virtud del equilibrio. Pero no le dio un pase rápido al equipo ni intentó darle fluidez al juego con pelota.

Matías Vecino (3): Otro discreto partido. Acusa la falta de rodaje. No aportó con pelota (66,7% de precisión en pases) ni le dio intensidad al equipo ni pisó el área con ambición. Sustituido en el entretiempo.

Facundo Torres (4): No repitió los buenos minutos que mostró contra Paraguay. Jugó como extremo derecho con libertad para tirarse al medio y combinar con Valverde y Vecino. Tuvo gran disposición para pedirla, pero cada vez que lo tuvo cayó ante el estricto control de la defesa. Eso sí, fue el que más faltas generó (4).

AFP

Facundo Torres siempre solo, rodeado de rivales

Luis Suárez (4): Si bien no fue habilitado en forma potable en todo el partido, cada vez que entró en contacto con la pelota no fue preciso para generar juego asociado y, por ejemplo, no logró potenciar a Torres. La primera que tuvo fue producto de una recuperación de Torreira en campo enemigo donde remató con gran sentido de arco pero no logró sorprender al golero. La segunda fue en un córner, a los 81', donde pateó cruzado pero se la sacó un defensor. El ingreso de Nicolás De La Cruz le permitió tener un interlocutor válido.

AFP

Luis Suárez fue controlado

Jonathan Rodríguez (3): Desperdiciado al jugar por banda. Cometió dos faltas y no generó ni una. Lejos de su zona de influencia y perdido en un sector del campo que Uruguay no frecuentó en el primer tiempo por la falta de subida de Cáceres y la tendencia de Vecino de arrancar como interior izquierdo para tirar diagonales e intentar asociarse -sin éxito- con Valverde, Giovanni y Torres.

Matías Viña (6): Su ingreso motivó el cambio de figura táctica (se pasó del 4-3-3 al 5-3-1-1) y como carrilero fue el jugador más peligroso de Uruguay en todo el partido. En la recta final del partido le ganó la espalda a la defensa rival y quedó mano a mano con el golero que le tapó el arco con la cara. En un córner ganó de arriba y mandó un cabezazo apenas afuera. De los pocos que superó el pobre nivel general. Le cambió la cara en la faz física al equipo dándole otro despliegue.

Nahitan Nández (4): No justificó su ingreso. Si Venezuela le dio la pelota a Uruguay y lo esperó, el equipo necesitaba un pasador o un jugador con capacidad de rompimiento. Nández dilapidó unas cuantas pelotas con su flanco débil, el pase.

Nicolás De La Cruz (6): Entró a los 69' y fue el jugador que le cambió la cara al equipo con pelota. Fue capaz de encarar, sacarse un hombre de arriba y tirar una pared con criterio. Habilitó notablemente a Viña en la acción de gol más clara, tiró dos pelotas quietas muy buenas y solo falló en la pegada: le dejaron una pelota de frente al arco y le entró muy mal.

Fernando Gorriarán (-): Entró al final para hacer su debut, en el lugar de Torreira y no como volante externo, su puesto natural. Perdió una pelota en salida que pudo desactivar Godín.