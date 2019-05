Ellen DeGeneres relató el abuso que sufrió por parte del marido de su madre

La presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, una de las más populares de su país, reveló que su padrastro abusó de ella cuando tenía 15 años.

Según relata El País de Madrid, lo contó en el programa de Netflix No necesitan presentación. Allí expresó que a su madre, quien se casó con el hombre cuando ella era adolescente, fue diagnosticada con un cáncer de mama y debió salir de la ciudad por un tiempo.

"Cuando (mi madre) estaba fuera de la ciudad, él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla pero que necesitaba tocármelo", recordó la presentadora. "En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó una y otra vez", dijo.

DeGeneres relató también que en una oportunidad huyó del hombre porque "sabía que eso iba a ir a más", después de que él intentara entrar a su cuarto sin su permiso. "No se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad", dijo, pero luego reflexionó sobre eso, indicó El País. "Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. No se lo conté durante unos cuantos años, aunque acabé haciéndolo. Entonces no me creyó y estuvo con él otros 18 años. Al final le dejó porque él había cambiado la historia muchas veces".