“En agosto nos vemos”: el regreso triunfal de Gabriel García Márquez

Por Hernán Dobry para El Observador España

Un día se produjo un milagro cuando ya nadie lo esperaba.

Diez años después de su muerte, el premio Nobel de Literatura y uno de los grandes escritores de habla española, el colombiano Gabriel García Márquez, les regaló a sus lectores una última novela.

“En agosto nos vemos”, que acaba de publicar Random House en todo el mundo.

El libro había permanecido “guardado” en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, en los Estados Unidos, donde reposan los archivos del escritor colombiano, hasta que sus hijos Gonzalo y Rodrigo García Barcha decidieron desempolvar las cinco versiones del manuscrito y analizar qué hacer con ellas.

“Lo tuvimos varios años cerrado, secuestrado. Después de cinco o siete años, se escanearon esas páginas y se abrieron a los académicos, a los estudiosos, empezó a haber un acceso al libro y eso nos despertó a Gonzalo y a mí la curiosidad de volver a leerlo – explica Rodrigo durante el lanzamiento realizado en el Instituto Cervantes de Madrid el 5 de marzo -. Cuando leímos las versiones, nos dimos cuenta de que nos parecía que estaba mucho mejor de lo que recordábamos”.

Si bien ambos hijos habían tenido acceso a esas versiones de la novela mientras García Márquez lo estaba escribiendo, les generó un impacto emocional el volver a releer las páginas que había dejado su padre varios años después de haber fallecido.

“Sentí un gran alivio al sentir que, en efecto, ahí había un libro completo. Fue una gran emoción escuchar que la voz literaria de mi padre estaba íntegramente”, afirma Gonzalo en una entrevista con El Observador España.

La gran duda que tenían si esos manuscritos podrían convertirse realmente en una novela publicable o, como les había dicho su padre en sus últimos momentos de lucidez, había que destruirla, como había hecho con otras tantas en el pasado que no lo habían convencido.

“Empezamos a sospechar que, al igual que Gabo perdió la capacidad para escribir, también la perdió para leer. Cuando él decía: ‘este libro no sirve, no tiene sentido, es un desorden’, nos hizo sospechar que él perdió la capacidad para juzgarlo. Si hubiera estado mejor de sus facultades el mismo libro no existiría – explica Rodrigo -. Él nunca guardó textos no editados. Todo los que no terminaba y con lo que no estuviera satisfecho era destruido. El hecho de que no lo hizo con este también es un síntoma de que se le volvió una cosa un poquito indescifrable. Un Gabo totalmente en sus cabales o lo hubiera terminado o seguido puliendo y trabajando, o destruido para que no hubiera ningún resto. Teniendo en cuenta que decía que no funcionaba, pero no lo destruyó, nuestra impresión de que dejó de poder juzgarlo y de que a nosotros nos gustaba nos fue animando a pensar en publicarlo”.

A partir de ese momento, comenzaron las conversaciones con la Casa Balcells, en Barcelona, la agencia que históricamente representó a García Márquez, y con Cristóbal Pera, el editor de sus últimos dos libros publicados en vida, para conocer sus opiniones al respecto y ver si se podía avanzar con los textos.

“Cuando hablamos entre nosotros, con Miguel Palomares,de la agencia Balcells, y con Cristóbal Pera, estuvimos de acuerdo que definitivamente había un libro ahí que valía mucho la pena leer”, resalta Rodrigo.

Su hermano, concuerda y agrega: “Fue una decisión que tomamos los hermanos, la agencia y el editor Cristóbal Pera. Esta es una edición preparada por la gente que conoció y le tenía cariño a Gabo, al que apoyamos de alguna manera y que tenemos un interés muy personal alrededor de él”.

A partir de ese momento, Pera fue el encargado de trabajar en el texto basado en las conversaciones que había mantenido con García Márquez, en las anotaciones que había apuntado su secretaria Mónica Alonso en documentos de Word y en las cinco versiones que había dejado corregidas el autor.

“El texto es integral. No hay ningún episodio que se haya omitido, ni se ha agregado absolutamente nada que no estuviera en los múltiples originales que dejó Gabo. No se ha hecho un trabajo de edición hasta el punto de tener que sumarle frases – detalla Gonzalo -. La novela estaba acaso un poco dispersa en un número determinado de originales, pero completa y eso ha sido para nosotros muy importante. Lo que ha hecho Cristóbal Pera es un trabajo más bien de arqueología, de recolectar entre todos los manuscritos que existían y llegó a un original final. Se ha limitado a la corroboración de datos, el tipo de trabajo que hace cualquier editor con un escritor”.

En tanto, su hermano agrega que la novela “no está totalmente terminada por Gabo, tan pulida como sus más grandes libros, pero tiene muchas de las características suyas sobresalientes: una prosa preciosa, el conocimiento del ser humano, un poder de descripción, la creación de un personaje”.

Un mundo femenino

“En agosto nos vemos” surgió de cuatro cuentos separados que García Márquez había escrito con una mujer comoprotagonista, Ana Magdalena Bach, algo poco común en su obra.

Luego, percibió que había algo más profundo en esas páginas y decidió unirlos y transformarlos en un solo texto. El primero lo leyó en Casa de América, en Madrid,en 1999 como un adelanto de lo que sería su próximo libro.

En esta novela, la protagonista cumple con un ritual anual de dejar flores en la tumba de su madre, una maestra de primaria montessoriana, en una isla caribeña situada frente a las costas donde vive con su marido y sus hijos, sin saber que en uno de ellos cambiará para siempre su vida.

Estos viajes le abrirán una nueva perspectiva de su propia vida ya que le permitirán salir de su rutina diaria, meditar sobre su momento vital, sumar experiencias, reconectarse con su cuerpo y su espíritu.

A su vez, resultará una oportunidad para la liberación de sus instintos, para la infidelidad, la atracción y la sensualidad.

Se trata de un libro donde García Márquez explora la sexualidad y el deseo, desde la mirada del universo femenino, siempre impregnados por los ambientes y el carácter caribeños, que han estado tan presentes en muchos de sus novelas.

“Nos gustaba mucho que fuera este personaje femenino una historia tan feminista, nos parecía que hacía un muy buen trío con sus últimas novelas cortas ‘Del amor y otros demonios’ y ‘Memorias de mis putas tristes’. Era como una coda muy interesante que funcionaba con los demás”, resalta Rodrigo.

Con “En agosto nos vemos”, sus hijos lograron finalmente cerrar la historia literaria de su padre, que había quedado abierta tras su muerte, y que abarca más de 35 libros entre novelas, cuentos, teatro, artículos periodísticos y su propia autobiografía.

“Nosotros lo hicimos pensando que valía la pena. Nos parecía que cuando Gabo decía esto no era publicable, ya había perdido la capacidad de juzgarlo. Por otro lado, siempre dijo: ‘cuando esté muerto hagan lo que quieran’. Entonces, eso nos ayuda para dormir mejor. Finalmente, serán los lectores los que decidirán”, explica Ramiro.

Su hermano concuerda y concluye: “Hay una tendencia vinculada a tratar de cerrar cabos que dejaron sueltos los padres. Lo que hemos hecho es tratar de no dejar cabos sueltos. Para mí, que este libro salga en las circunstancias en las que ha hecho, me deja tranquilo en el sentido de que ya toda la obra de Gabo está a la disposición de sus lectores”.