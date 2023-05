En carrera a las elecciones generales, Núñez Feijóo promete revisar el impuesto al patrimonio y bajar el IRPF

Tras la clara victoria del Partido Popular (PP) en las urnas, el presidente de la formación Alberto Núñez Feijóo busca allanar el camino a las elecciones generales del 23 de julio con anuncios sobre políticas que encarará en un eventual futuro gobierno que buscan apuntalar los votos tanto de los sectores medios y bajos como los de alta renta.

El líder de los populares dijo este miércoles que rebajará el IRPF a las rentas medias y bajas y al mismo tiempo se comprometió a revisar el impuesto al patrimonio en una presentación ante el Círculo de Economía de Barcelona, en un auditorio colmado de empresarios.

"Los catalanes tienen fama de tacaños, pero son los más espléndidos, porque son los que más impuestos pagan de España. Son unos patriotas, yo les felicito. Portugal está bajando el impuesto de patrimonio para captar inversiones, directivos, talentos y servicios. A mí me parece injusto pagar siempre por lo mismo. Pero no voy a hacer demagogia, hay que volver a hacer las cuentas. Pero hay que devolver el impuesto de patrimonio a las CCAA (comunidades autónomas)", dijo Núñez Feijóo.

El dirigente que salió victorioso del 28-M también aprovechó para hacer un guiño a Cataluña, tras los dichos del presidente de esa comunidad, Pere Aragonés, quien el martes pidió "impulsar un frente común democrático" para evitar una eventual victoria de la derecha en las elecciones generales del 23 de julio y un gobierno en alianza con Vox.

Cataluña fue una de las comunidades que no fue a las urnas el domingo pero si hubo elecciones municipales que desplazaron a la alcaldesa Ada Colau.

“No es casual que el primer acto al que asisto tras la convocatoria de las elecciones sea aquí, en Cataluña. Y estoy contento de estar aquí porque Cataluña y esta institución, el Círculo, merecen respeto. Estoy así porque así lo creo y daré testimonio de ello durante mi actividad política”, aseguró Núñez Feijóo en un guiño al empresariado local.

Además, les dijo que "si Cataluña no va bien, España no va bien" y que el PP busca tener más presencia en esa comunidad.

"Una persona que hable en catalán no tiene un problema contigo, simplemente te habla en su lengua. Yo en Galicia siempre hablo en gallego, aunque no renuncio a la lengua común. El problema del catalán no es el castellano. El problema del catalán es el inglés, como le pasa al gallego”, abundó en otro guiño a los locales.

Mi objetivo es lograr un Gobierno con una mayoría suficiente para hacer las reformas que necesita España.



Con amplitud de miras para intentar consensuarlas.



Aspiro a la presidencia del Gobierno para ser útil a mi país y para dejarlo mejor de lo que está. pic.twitter.com/fNeqsEXoqC — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 31, 2023

Al ser consultado sobre eventuales pactos de gobierno con la extrema derecha de Vox, Núñez Feijóo recordó sus victorias electorales en Galicia (2009, 2012, 2016, 2020) y la mayoría absoluta en Andalucía.

“A mí no me pueden decir que no hay mayorías absolutas. Dentro de mi planteamiento político, no me pueden decir que no hay mayorías absolutas, así que no me pueden pedir que hable de lo que no está en mi cabeza”, zanjó.

"Mi objetivo es que España tenga un Gobierno suficiente para afrontar las reformas necesarias", añadió y concluyó: "Cuando venga a Cataluña, podremos tener nuestra diferencias, pero quiero que los catalanes piensen que soy fiable, que hice lo que dije que iba a hacer y que soy un tío previsible”.