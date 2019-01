Enes Kanter, la estrella de baloncesto de la NBA que teme que lo maten si juega en Londres

Una de las máximas estrellas de los New York Knicks y jugador destacado de la NBA, el turco Enes Kanter, aseguró que no viajará a Londres la próxima semana para el partido que disputará su equipo contra los Washington Wizards.

No es que esté lesionado ni es por sanción: para él se trata de un asunto de vida o muerte.

"El gobierno turco está obsesionado conmigo", le explicó el jugador de 26 años al programa de radio Newsbeat de la BBC sobre su temor de que puede ser asesinado si juega en la capital británica el próximo 17 de enero.

"Yo hablo contra Erdogan y no me siento seguro", agrego refiriéndose a sus fuertes críticas al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien asumió su cargo en 2014 tras 11 años como primer ministro.

Getty Images Erdogan es acusado por sus opositores de liderar un gobierno autoritario.

"Es triste por me encanta Harry Potter y quería ver Londres, pero no me puedo arriesgar", dijo el jugador turco.

Kanter ha calificado a Erdogan de ser el "Hitler de nuestro siglo".

"No estoy diciendo que Erdogan ordenará un operativo en Londres, pero va más sobre el hecho que hay muchos de sus locos seguidores", aclaró la estrella de los Knicks.

"Puedes decir que estoy paranoico, pero no quiero correr el riesgo".

Opositor

Kanter se encuentra en el medio de un conflicto político que ha traspasado las fronteras de su país.

"Los agentes de seguridad de mi equipo me dijeron, 'Si vas, no puedes salir de tu cuarto o realizar actividades durante el tiempo que estés en Londres'", comentó.

Getty Images Un manifestante contra el gobierno muestra una pancarta con las imágenes de Erdogan y Gülen.

"Estoy recibiendo más amenazas de muerte, cientos en los últimos días. Pero no dejaré de ser directo y quiero que todo el mundo conozca lo que está pasando en Turquía", dijo.

El jugador se posicionó del lado del clérigo turco radicado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, quien fue acusado por Erdogan de haber sido el cerebro detrás del fallido intento de golpe de Estado a su gobierno en 2016.

Gülen negó haber participado en dicho levantamiento y recibió el apoyo de varias personalidades turcas alrededor del mundo, entre ellas Kanter, quien fue educado en una de las escuelas que el clérigo ha establecido en Turquía.

También ha visitado con regularidad la casa de Gülen en Pensilvania, lo que le ha tenido consecuencias para él y su familia.

Getty Images Kanter ha asegurado que seguirá hablando abiertamente contra el gobierno de Erdogan.

Su padre, Mehmet, fue arrestado en 2017 acusado de pertenecer a una organización terrorista.

"Es muy triste", lamentó explicando que no ha hablado con sus padres en mucho tiempo.

"Traté de traerlos aquí {a Estados Unidos}, pero el gobierno turco no los deja".

Ese mismo año le fue cancelado su pasaporte, obligándolo a interrumpir un viaje a Rumanía y regresar a Estados Unidos, país en el que reside y aspira a obtener la ciudadanía en dos años.

"Sin precedentes"

El portavoz de la NBA, Mike Bass, le dijo a la BBC que la liga ha jugado cientos de partidos fuera de Estados Unidos y que se trata de una situación "única y sin precedentes".

Y aunque según los Knicks, la ausencia de Kanter se debe a problemas con su visa, no a razones de seguridad, el jugador insiste en su versión.

Getty Images Londres ha albergado juegos de la temporada regular de la NBA desde 2011.

"No se trata de la visa. Ellos no van a decir, 'Enes Kanter puede ser asesinado', y dicen lo de la visa para que no haya una energía negativa entre mis compañeros".

"Realmente estoy preocupado por mi seguridad y también lo está mi equipo. Ayudaría que los Knicks lo dijeran", agregó.

Ni la franquicia de Nueva York ni el gobierno británico, sin embargo, han hablado sobre el caso de Kanter, quien no descarta poder jugar en caso de recibir la protección adecuada.

"Si tengo garantías del gobierno británico, tal vez vuelva a hablar con mi equipo", dijo.

