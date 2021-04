Entre una vida dedicada a la moda y un noviazgo con el actor que interpreta a su padre: ¿quién es la hija de Luis Miguel?

Una segunda temporada trae nuevos conflictos y nuevos personajes. En el caso de Luis Miguel, la serie que sigue la vida del famoso cantante mexicano, se va a abordar una historia que hasta la primera temporada apenas se dejó entrever: el vínculo con su hija mayor, Michelle Salas.

En su adolescencia Luis Miguel mantuvo una relación de casi dos años con la actriz Stephanie Salas, nieta de la destacada artista mexicana Sylvia Pasquel.

De esa unión nació Michelle, el 13 de junio de 1989 en el Hospital Español de la Ciudad de México. Sin embargo su madre decidió criar a la niña sola, dado que el músico de 18 años no se involucraría en la crianza de su hija.

“La verdad: fue algo inesperado. Como cualquier jovencita en una circunstancia así, sentí miedo, incertidumbre. ‘¿Qué va a decir mi madre?’; mi padre ya había fallecido. ‘¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a decir Luis Miguel? ¡Qué va a decir el mundo de que llevo en mi vientre un bebé de él!’. Porque además él ya era una figura muy importante en esos momentos, y yo, una joven normal con una vida de adolescente. ‘¿Qué iba a ser de mí?’", declaró Salas a la revista Hola cuando se estrenó la primera temporada de la serie.

Contó entonces que para el cantante también fue una sorpresa la noticia de su paternidad: “Para él, fue un cubetazo de agua fría”. "'¿Cómo es posible?', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos; un silencio muy profundo, y luego un 'Uffff'. Temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami. Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: 'Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí'. Después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito. Y volvió a repetirme: 'Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se te ofrezca'. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto", recordó Salas.

El reencuentro con su hija, varios años después, forma parte de la nueva temporada de la ficción. Pero no fue hasta 2007 que el cantante reconoció a su primogénita. “A Luis Miguel no tengo nada que reclamarle, ni le guardo rencor, al contrario. Le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa”, sostuvo la madre.

Michelle se abrió camino junto a su familia materna y en la penumbra del Sol de México. A pesar de ser la hija de Luis Miguel se hizo un nombre por sí misma: estudió diseño de modas en Los Ángeles y trabajó con Carolina Herrera en Nueva York. Es modelo e influencer. Fue elegida por Dolce & Gabbana para desfilar en su país natal y ha prestado su imagen a marcas como Cartier o Chanel.

A sus 31 años tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram, aunque dice que es “medio todóloga”. “La palabra influencer puede implicar que hagas televisión, que tengas un blog, un canal de YouTube. Nunca me he cerrado a nada, porque me gusta aprender”, declaró a la revista Vanity Fair. Dijo también que el mejor consejo que recibió de su padre fue que "si tienes disciplina, no importa qué eres o a qué te dedicas. La clave del éxito reside en el timing, el momento, y en forjarte tu propio método".

"Lo que pasa dentro de casa es muy diferente a lo que se ve desde fuera. Nunca he ventilado mi vida ni la de mi gente, porque me respeto a mí y a ellos. Todo está muy muy bien", dijo en una entrevista con la revista y describió al cantante como un hombre "muy humano, risueño, cálido. Al contrario de lo que parece”.

De acuerdo a las versiones de prensa, actualmente padre e hija se habían alejado luego de que Michelle se molestara por el tratamiento que le dieron a su nacimiento en la primera temporada de la serie, al mostrarlo como el resultado de una aventura aunque su madre salió a desmentirlo.

Instagram Netflix

Luis Miguel y Diego Boneta

Hay un noviazgo particular en la historia de Michelle: el que mantuvo en 2013 con Diego Boneta, el actor que interpreta al Sol de México en la serie de Netflix. Ambos se hicieron amigos cuando residían en Los Ángeles. “Tengo poco tiempo de conocerla, es buena niña”, contó el actor a los periodistas cuando los rumores sobre una relación comenzaron a tomar fuerza y ya se los veía juntos en eventos sociales. Ella siempre optó por un perfil más reservado, eludía toda pregunta acerca del actor y sonreía cuándo hacían alusión al romance.

Finalmente, aquel vínculo no prosperó; pero cinco años después Boneta terminaría interpretando a Luis Miguel y poniéndose en su lugar en la ficción en torno a la historia real sobre la paternidad de Michelle.

¿Cuál es para Michelle la canción favorita de su padre? La incondicional.