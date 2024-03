“Era un borracho feliz, ahora soy un borracho triste”: la contundente frase de la leyenda inglesa Paul Gascoigne

El exfutbolista Paul Gascoigne, quien fuera figura de la selección inglesa, confesó que actualmente es un “borracho triste”, al hablar de sus problemas con el alcohol en un nuevo documental que repasa su vida dentro y fuera de la cancha.

“Gazza vs. Paul”, de High Perfomance Originals, es el documental sobre el exvolante de 56 años.

“Yo era un borracho feliz. Ahora ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo en casa”, dijo en un adelanto de su serie.

“La gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza. Incluyéndome a mí, a veces. Pasé muchos años tristes, como cuando me rompí los ligamentos y luego la rótula. Me perdí cuatro años de fútbol. Habría llegado a los 100 partidos internacionales con Inglaterra”.

El exvolante que fue figura en Newcastle, Lazio y Tottenham también habló de la depresión.

“Intento no desanimarme porque el mundo ya está bastante deprimido. Y cuando estoy realmente deprimido, es cuando tomo un trago para animarme. No creo haber decepcionado a ningún entrenador, ni a los jugadores, ni a la afición que conozco. Si hubo alguien a quien decepcioné, fue a mí”, dijo.

Gascoigne, que fue figura en el Mundial de Italia 1990, contó que toma unos seis cafés antes de las 10 de la mañana para mantenerse sobrio.

“Es realmente fácil, sólo trato de mantenerme alejado de los pubs. Si bebo algo, lo bebo porque quiero, no por ningún motivo en particular. No culpo a nadie, culpé a mucha gente cuando bebía”, señaló.

También contó cómo ha sido su tratamiento contra el alcohol. “Después de asistir a las dos primeras reuniones, seguí los 12 pasos que me dijeron que hiciera, y uno de ellos fue encontrarme con la persona a la que culpabas y pedirle disculpas. Sigo luchando contra el alcoholismo. Vivo en la casa de mi agente”.

“Si quiero que sea un mal día, (todo lo que tengo que hacer) es ir al pub”, reconoció Gazza. “Si quiero que sea un buen día, saco mi caña y salgo a pescar”.

“No es la bebida, es el después. Después de mirar mi teléfono y ver 30 mensajes o llamadas perdidas, sé que estoy en problemas. Pero he estado bien. El año pasado no fue brillante, estuve internado durante un par de meses”, señaló.

“Tengo muchas cosas dentro, cosas que debería compartir pero que tengo miedo de compartir con la gente. Estoy orgulloso de lo que le he dado a la gente. He donado casi un millón de libras a 10 organizaciones benéficas diferentes, sin que nadie lo sepa. Nunca me rendí. Creo que el momento en que me rendiré será cuando esté en un ataúd. Aparte de eso, seguiré luchando”, agregó Gascoigne.