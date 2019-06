Estafó a inversores rurales en US$ 6 millones pero lo justificó por la "mala situación económica" de la firma

Admitió todo. Estafó a decenas de inversores rurales y justificó que no lo hizo en provecho propio sino para combatir la "mala situación económica" de su empresa. La estafa del presidente del directorio de la compañía Estancias del Uruguay, Ramiro Olaso, asciende a un monto aproximado de US$ 6 millones, y fue enviado a la cárcel.

El juez Huberto Álvarez validó este miércoles el acuerdo al que arribaron el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, y la defensa de Olaso, tras el cual el empresario admitió su responsabilidad a cambio de una pena más benevolente.

Rodríguez lo acusó de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración real y otro de falsificación ideológica, y el directivo de la compañía fue penado con dos años de penitenciaría. No obstante, como parte del beneficio de acceder a un proceso abreviado y que el juicio se resolviera en una sola audiencia, el fiscal concedió que los últimos seis meses el imputado cumpla la pena de prisión en su casa.

Cuando Rodríguez leyó ante el juez la lista de los perjudicados por la maniobra fraudulenta demoró más de 10 minutos. Fueron 10 denuncias en total, que se presentaron entre fines de 2017 y 2018 por parte de inversores que nunca recuperaron el dinero confiado al hombre y a la empresa.

Estancias del Uruguay es una firma dedicada a la captación de fondos de terceros para realizar inversiones en la explotación ganadera, y ofrecía a sus clientes la posibilidad de invertir en el rubro sin correr los riesgos propios de la actividad. Los inversores inyectaban una cantidad de dinero, que partía de los US$ 10 mil y en algunos casos llegó a casi cerca del millón, a cambio de obtener una rentabilidad anual de entre el 7% y 9%. Para poder otorgar esa ganancia, la empresa compraba ganado, lo criaba y lo hacía rendir. Si los animales enfermaban o una sequía afectaba la producción, los inversores igualmente debían recibir la rentabilidad acordada.

"(La empresa) se comprometía a devolver el capital invertido al final del plazo, el cual surgía en los contratos, y a pagar el interés pactado", explicó el fiscal Rodríguez en la audiencia.

Pero nada de eso ocurrió.

La maniobra de Olaso, quien se valió de "estratagemas y engaños artificiosos" para captar a los estafados, según el fiscal, también se basó en hacer figurar en las guías de ganado validadas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que tenía una cantidad de animales que nunca fue tal.

"Las guías eran presentadas por Olaso como una garantía cuasi infalible que asuraban a los inversores (que) si al momento de finalizar el contrato no se les devolvía el dinero bastaba con ejecutar la garantía del ganado, porque el ganado existía y era propiedad de los inversores", detalló el fiscal.

Pero "grande fue la sospesa que se llevaron los inversores que no solo no le devolvieron el dinero invertido sino que el ganado que oficiaba de garantía de la inversión también se había vendido en su totalidad", agregó Rodríguez.

Olaso, sentado al lado de su abogado, Rafael Giménez, aceptó todo lo que se presentó sobre su caso y no intervino más que para pronunciar monosílabos y recordarle al juez, cuando Álvarez le preguntó si tenía antecedentes penales, que en noviembre del año pasado había sido imputado por reiterados delitos de abigeato, y falsificación ideológica de documento público por la Justicia de Treinta y Tres, su departamento.

El fiscal dijo también que seguirá investigando a una mujer que es socia de Olaso en la firma, y cuya presunta participación en el ilícito todavía no está clara.

Promoción

Dos años antes de que Rodríguez recibiera las primeras denuncias, Olaso explicó en Radio Carve en qué consistía la actividad Estancias del Uruguay, un esquema de negocios que entonces se presentaba como novedoso aunque ya llevaba 10 años de operaciones.

Durante una visita a la Expo Prado de 2015, el empresario dijo que su objetivo era "salir del negocio ganadero familiar y conseguir los capitales para invertir en el campo".

Y lo explicaba así: "La idea es repartir el negocio del campo en los tres tipos de negocios que hay: el negocio del inmueble de la tierra, el del ganado y el del capital circulante", y ya explicaba que por esa época recibía inversiones por cerca de US$ 500 mil.

Consultado por el periodista por la situación económica general que había en el agro ese año, Olaso dijo que su firma había reducido la cantidad de hectáreas que arrendaba a casi la mitad, debido al incremento de precios de la tierra producto de la exitosa explotación de la soja, que había pujado en alza el valor de los arrendamientos.

"Hoy nos hemos achicado justamente por un tema del valor de la renta, y estamos en unas 6.000 hectáreas que, con el tema de la agricultura y la soja que ha estado con buenos precios, estaba pagando rentas que nosotros no podíamos. Llegamos a tener en un momento 11.000 hectáreas, pero después nos hemos ido achicando por el tema de la renta porque no queríamos pagar rentas que no se pueden pagar", explicó entonces.

Y luego también contó qué clientes invertían en su negocio. "Tengo ganaderos y productores rurales que en vez de salir a arrendar un nuevo pedazo de tierra tienen ganado conmigo o tengo médicos o abogados argentinos, todo tipo de gente, gente que no sabe nada de campo y quiere invertir en ganado y gente que tiene sus propios campos y en vez de poner ganado a pastorear o salir a arrendar campo, lo que hacen es una tercerización", dijo.

Ese día también recordaba que "fueron bravos" los últimos dos años en materia de rentabilidad ganadera, pero que siempre, ante escenarios de crisis, "lo que tiene que hacer el inversor es estar seguro de no salir o tratar en lo posible de no salir en ese momento, (sino), volver a invertir y, si puede, duplicar la inversión", incentivó.