Este fin de semana ya habrá guardavidas en las playas: así será el servicio

Aunque oficialmente no empezó el verano, los días de calor están llegando a Uruguay y con ellos, la gente que va a la playa a refrescarse. Por eso, desde este fin de semana comienza a funcionar el servicio de guardavidas en varias localidades.

En Montevideo el servicio empieza este sábado 16 de noviembre y se extiende hasta Semana Santa en 19 playas, una más que en la temporada anterior. La Playa Los Cilindros en el oeste de la capital quedará habilitada tras estarlo de forma piloto el verano pasado y se agrega Santa Catalina que vuelve a estar en condiciones para baños, tras su inhabilitación durante la pasada temporada.

El delegado de guardavidas de Adeom Montevideo, Daniel Pannone, dijo a El Observador que trabajaron durante todo el invierno con la Intendencia para "mejorar algunos inconvenientes" que dificultan las tareas durante la temporada.

"En principio hemos planteado que necesitamos que esté todo el personal, pero creemos que se va a arreglar", explicó. En Montevideo hay 170 funcionarios anuales presupuestados, a los que se suman la contratación de guardavidas zafrales que, generalmente, "se contratan tardíamente", según Pannone.

Este año, el sindicato pidió la contratación de 36 trabajadores para la zafra, de los cuales 25 ocupan puestos fijos y el resto rotan de acuerdo a lo que se necesite.

En los últimos veranos, a raíz de hechos de violencia en algunas playas de la capital, la Intendencia de Montevideo firmó un contrato con Prefectura para aumentar la seguridad en algunas zonas. Este verano el convenio sigue vigente y el delegado espera que el próximo sábado concurran a la playa todos juntos. "La idea es que la gente encuentre el servicio completo".

En Canelones también comenzarán a trabajar los guardavidas durante los fines de semana hasta el 7 de diciembre, cuando se extenderá a todos los días. El integrante de la unidad de guardavidas de Canelones, Damián Sosa, explicó que desde setiembre se están reparando algunas de las 79 casillas que funcionarán este verano. "En Ciudad de la Costa siempre se vandalizan un poco más, pero estamos intentando que para el fin de semana se reparen las que falten", dijo.

El servicio funcionará entre las 10:30 y las 19:30 horas, con dos guardavidas por casilla, a excepción de algunas que por dinámica o cantidad de gente se reforzarán con otra persona.

"Siempre trabajamos en ese horario. Hay gente que pide extenderlo pero para eso necesitamos más personal, porque ya trabajamos en turno extendido", dijo Sosa.

Lo mismo sucede en las playas de Rocha, que también funcionará desde las 10:30 hasta las 18:30 horas. Al respecto, uno de los guardavidas de La Pedrera, Marcelo Brugnoli, explicó que el horario "no estuvo sobre la mesa" al momento de las negociaciones para la próxima temporada de verano. "No queremos hacer más de ocho horas por el mismo dinero. Hay algunas personas que capaz están afín de trabajar 12 horas, o en las playas menos concurridas, pero no todos", sostuvo.

Este año, la Intendencia de Maldonado contrató 270 guardavidas, quienes comenzaron a entrenar desde el pasado 1° de octubre para prepararse para la temporada estival. Asimismo, se están terminando de instalar las estructuras: el 85% de los puestos contará con casetas nuevas.

En Maldonado los guardavidas trabajarán desde las 11 hasta las 18 horas en 86 casetas. Estará disponible una aplicación web, de uso público de la Intendencia que brindará información sobre la ubicación de los desfibriladores. La herramienta permitirá saber el lugar y el número de las casetas de guardavidas, qué bandera tiene cada una, cuáles son las playas habilitadas para mascotas y las que poseen áreas dirigidas a la realización de deportes, informó la comuna a través de su página web.