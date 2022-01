Etcheverrito remata terrenos en los mejores balnearios de Rocha

El martillero Lucas Etcheverrito remata terrenos en cuotas en los principales balnearios del departamento de Rocha –Punta del Diablo, Barra del Chuy, Puimayen, Oceanía del Polonio, Pueblo Nuevo y La Paloma– y lo hace de forma online a través de su plataforma www.lucasremates.com. A su vez, ofrece una chacra de cinco hectáreas en la zona de Garzón, sobre Ruta 9, en el departamento de Maldonado.

Sin necesidad de encontrarse presente, el interesado ya puede ofertar en línea en esta subasta que cierra este viernes 7. Las condiciones de entrega y financiación varían dependiendo del balneario, aunque siempre se requiere una entrega inicial; mientras que las cuotas se pueden financiar tanto en dólares como en unidades indexadas. En la web, se especifican los detalles de cada terreno, con sus fotos, ubicación y videos.

Los terrenos en Punta del Diablo se rematan en 90 cuotas y desde US$ 110; ya se encuentran limpios, nivelados y amojonados por un agrimensor y se entregan con toda la contribución de 2022 paga. Se destacan dos excelentes terrenos ubicados a cuatro cuadras y media de Playa La Viuda.

Además, se ofrecen varios terrenos en Oceanía del Polonio en cuotas desde US$ 130 y US$ 140, y representan una muy buena oportunidad de inversión en un balneario con gran potencial. También se destacan los terrenos en Barra del Chuy y Puimayen, muy bien ubicados a solo una cuadra de la playa, en cuotas desde US$ 220; lo mismo para los que se encuentran en San Bernardo (Pueblo Nuevo), en un entorno inigualable.

Al mismo tiempo, se subasta un terreno esquinero en la playa Anaconda en La Paloma, próximo a la avenida del Navío, en cuotas desde US$ 210. Desde la pandemia del covid-19, La Paloma se ha transformado en un balneario elegido para residir de forma permanente.

Respecto a la chacra en la zona de Garzón, se localiza en el kilómetro 176 de la ruta 9, y también se puede adquirir en cuotas.

Esta importante oferta de terrenos son una excelente oportunidad de inversión, y todos se encuentran al día, con toda la titulación correspondiente para la escrituración.

Hace casi dos años el rematador Lucas Etcheverrito lleva a cabo los remates online de terrenos financiados a través de su plataforma www.lucasremates.com, siendo pioneros en Uruguay en subastas en línea. Brinda todas las garantías a la que la firma rematadora está acostumbrada, de una forma innovadora, adaptándose a los nuevos tiempos, con toda la comodidad y tranquilidad a los compradores para que realicen la mejor inversión.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página www.lucasremates.com y también pueden contactarse directamente con el rematador Etcheverrito al 099 742 800.