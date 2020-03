Excelente remate de reproductores Ideal concretó Zambrano & Cía

Un éxito fue el 1er gran remate de vientres Ideal, organizado por la Sociedad Criadores de Ideal, llevado a cabo por Zambrano & Cía el sábado 29 en el marco de la 107ª Expo Durazno.

De manera virtual se vendieron 969 ovejas Ideal a un promedio de U$S 86,25, con US$ 112 de máximo y U$S 67 de mínimo.

Los ejemplares pertenecieron a las cabañas Salpay SRL, de Pablo Masello; Santa Inés SG, de Familia Arrospide; Doña Brenda, de Ruralsur; San Francisco, de Walter Taroco; Santa Magdalena, de familia Soarez de Lima; Presa Belen, de Familia Riani; y Olivos, de Oana Dellacqua.

Además, se dispersaron ocho carneros que promediaron US$ 962,50, hicieron un máximo de U$S 1.100 y un mínimo de US$ 500.

Estos ejemplares fueron donados a beneficio de la Sociedad de Criadores, y pertenecieron a las cabañas Los Paraísos, de Roberto Da Costa Porto; Salpay SRL, de Pablo Masello; Santa Inés SG, de familia Arrospide; Anita SG, de Martinicorena Hnos.; Santa Amabelia, de Felipe Perez Maldonado; El Progreso, de Juan Lorenzelli; La Lorencita, de Julio Bonomi e hijos; El Peñasco, de Julio de los Santos; El Renuevo, de Oscar Zabaleta; Doña Delia, de familia Brrague.