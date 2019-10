Expectativa por apertura cambiaria en Argentina con nuevo cepo

Luego del triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta la expectativa se centra en la apertura del mercado cambiario este lunes. Cerca de la medianoche, el Directorio del Banco Central (BCRA) decidió tomar una serie de medidas que buscan preservar las reservas. El organismo señaló que las medidas anunciadas son transitorias has diciembre. Se estableció un nuevo límite para la compra de dólares a las personas físicas con cuentas bancarias, que pasó de US$ 10.000 a US$ 200 mensuales.

La divisa estadounidense cerró el viernes en 65 pesos en una demostración de fiebre dolarizadora. En el último día previo a las elecciones el peso argentino perdió el 2,74% de su valor.

El BCRA, previo a la reunión en la que decidió el endurecimiento del cepo, comunicó que no había analizado la posibilidad de que este lunes fuera feriado bancario. El rumor no había surgido del gobierno, pero había cobrado fuerza durante la semana entre los operadores cambiarios.

El domingo, Maricio Macri desayunó con Alberto Fernández para comenzar a ordenar la transición.

Tras el triunfo del candidato del Frente de Todos, analistas de la vecina orilla dieron su visión sobre lo que puede pasar en el mercado a partir de esta jornada.

“Es positivo para el mercado que la diferencia se haya achicado, lo veo constructivo este resultado para el mercado. Creo que bonos y acciones van a abrir en positivo”, pronosticó Ignacio Villasana, CEO de Invertir En Bolsa.

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, advirtió que el resultado electoral da mucho contrapeso al oficialismo actual en el Congreso futuro, que es un factor importante, ya que dará alivio a la situación. En ese contexto, afirmó que los bancos y las empresas de servicios públicos, como de gas y electricidad, son los papeles que más reflejarán la mejora:

“Los bancos venían con una presión enorme bajista medida en dólares, por lo que a corto plazo debería ser el sector a recuperarse. Al achicarse la diferencia, habrá menos presiones contra el dólar, aunque por más que aoje estos días, hacia n de año no va a retroceder”, dijo.

Mauro Mazza, de Bull Market, es otro de los que piensa que con el resultado habrá una transición más tranquila, ya que “Macri está posicionado para decirle a Alberto que no hará todo el trabajo sucio, tiene peso para negociar, y eso le deja un problema a los Fernández. Podemos tener un rebote en acciones y bonos, pero hace falta que nombren interlocutores. Mientras tanto bancos puede serlo mejor”.

Con información de El Cronista