FA no participa de interpelación a Paganini por Antel Arena en señal de "protesta institucional"

La bancada de senadores del Frente Amplio decidió no participar de la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, por la construcción del complejo Antel Arena en "señal de protesta institucional", según dice la carta enviada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, a la que accedió El Observador.

"Por este camino se degrada la calidad de la institucionalidad democrática de la cual el Parlamento es fiel custodio", dice la carta.

La interpelación fue convocada por el senador blanco Jorge Gandini para analizar la construcción del complejo realizada durante la administración anterior. Los senadores de la oposición entienden que se trata de una "autointerpelación" y recuerdan en la carta que ofrecieron al oficialismo convocar a las autoridades correspondientes a una instancia en la comisión del tema.

Para el Frente Amplio se trata de un "asunto del pasado" que fue "discutido durante años" y que dio lugar a "interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías y pedidos de informes con respuestas".

"Somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones y del Parlamento en particular en relación con las formas y los contenidos", dice la carta y recuerda que ya hubo otra "autointerpelación" en relación a la realizada por el diputado Eduardo Lust a varios ministros por la inversión de UPM y también señala la comisión investigadora sobre la gestión del Ministerio de Turismo donde el diputado y exministro de Turismo, Germán Cardoso, es "investigado" y "acusador".

Somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones y del Parlamento en particular en relación con las formas y los contenidos.#AntelEsNuestra pic.twitter.com/BdXxbPv15o — Frente Amplio (@Frente_Amplio) November 17, 2021

En la carta los legisladores opositores recuerdan que el tema ya está en la órbita del Poder Judicial, a través de una denuncia que presentó la actual administración de Antel, y entiende que un debate "como el que se promueve" puede generar una "presión indebida".

"Lamento muchísimo la decisión del Frente Amplio. No coopera, no colabora, no ayuda a que funcione adecuadamente el sistema de poderes y la institucionalidad. Esperábamos otra actitud del Frente Amplio. En la sesión de hoy hay un llamado a sala que cuestiona decisiones el gobierno anterior y del anterior al anterior", dijo Gandini al comenzar su intervención.

Para el Frente Amplio esta discusión "desprestigia" no solo al Parlamento sino también la imagen de Antel, una "empresa pública ejemplar".

En conferencia de prensa, el senador Oscar Andrade señaló que la actividad tiene un solo interés y es "atacar a Carolina Cosse". "El Frente Amplio va a defender las empresas públicas de quienes siempre han querido entregarlas a las multinacionales", aseguró.