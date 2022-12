Fabián O’Neill y el recuerdo del partido arreglado entre Cagliari y Chievo

Además de por su exquisito juego, Fabián O’Neill, el futbolista fallecido este domingo a los 49 años, será recordado por su gran colección de anécdotas, cuentos y frases que contó en su época de jugador y luego de colgar los botines.

Este martes en el programa La Caja Negra de TV Ciudad se repitió una entrevista realizada al “Mago” en el año 2006 en Paso de los Toros, su ciudad natal y donde vivía tras retirarse.

En esa entrevista, O’Neill contó la anécdota sobre un partido arreglado entre Cagliari, su equipo, y Chievo Verona, en la temporada 1997/98, encuentro en el que a ambos equipos le servía el empate.

“Me tocó el partido con Chievo Verona, estando en Cagliari. Estaba arreglado”, dijo el futbolista.

“Justo había ido una gente de Montevideo a verme, se quedaron en casa y yo sabía (que podía estar arreglado). Y les digo: ‘si entro y levanto las dos manos es porque está arreglado, si levanto una no está arreglado’”.

“Empatando, nos salvábamos los dos”, argumentó. “Por ahí te puede arreglar otro equipo, por ejemplo la Sampdoria, que estaba para bajar, y le dice al Chievo si ganan les damos tanta plata”.

“Entré y levanté las dos manos”, agregó.

El partido estaba 1-1 y todo venía bien según el plan, pero en los últimos minutos hubo gol de Cagliari. “Faltando 3 minutos para terminar le pega uno de 40 metros y la mete en el ángulo, una cosa que no podía pasar”, dijo. “Yo era el capitán. Y cuándo volvíamos les decía, ¿qué estamos haciendo? Los backs se abrieron, entró el 9 y gol. Parecía de película aquello, pero el 2-2 tenía que estar”.

El homenaje a O'Neill en Cagliari

Uno de los zagueros de Cagliari esta Diego “Memo” López.

O’Neill también contó esa historia en su libro biográfico “Hasta la última gota” (2014), de los periodistas uruguayos Federico Castillo y Horacio Varoli.

“Yo arreglé. Contra Chievo Verona, empatando nos salvábamos los dos, y nos pagaban 60 mil dólares a cada uno por salvarnos. Fui y hablé con el capitán de ellos, incluso jugamos al Supermatch (un sistema de apuestas deportivas) todos al empate. A los 87 minutos, un compañero mío le pega de la mitad de la cancha y la mete en el ángulo: 2 a 1 y habíamos arreglado el empate. Entonces le grito al defensor Diego López (también uruguayo): boludo, dejate hacer un gol que si no, nos matan a todos. Y el Diego fue y perdió una pelota y nos hacen el dos a dos”.

En la nota a La Caja Negra, O'Neill también dijo que en Uruguay hubo partidos arreglados. "Siempre se arreglaron, se arreglaron acá en Uruguay. No me tocó estar pero me enteré por gente", señaló el Mago, quien dijo que esos arreglos eran entre jugadores. "Esas cosas están mal, pero a la larga se enteran".