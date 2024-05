"No nos subestimen": el comunicado de Nacional tras denuncia de Peñarol a Conmebol y la dura decisión tricolor

Por esa denuncia, que fue presentada el pasado 24 de abril, Nacional puede recibir una multa de US$ 15.000 .

“Llamemos las cosas por su nombre y que no nos subestimen: lo que se hizo fue una denuncia”, dice la nota publicada en las redes sociales de Nacional.

En ese sentido, señalan que “se puso en conocimiento de Conmebol con registros fílmicos, presuntos hechos de comunicación realizados por el Club en contra versión de los reglamentos, con el fin de que se hiciera lo que sucedió: se nos aplique un procedimiento disciplinario con resultado multa”.

Nacional-vs-Peñarol---DB_06.webp Bandera gigante con el escudo del Club Nacional de Football Diego Battiste

“No se consulta lo que se sabe y conoce y el denunciante conoce perfectamente lo que dice la norma reglamentaria aplicable al respecto. No sabemos qué perjuicio le provocó ello al denunciante ya que no era parte de la disputa de ese partido, aunque sí es previsible saber lo que lo realizado generaría”, indican en el primer punto de la nota.

Nacional también consideró “absurdo” que “el denunciante se agravie porque el Club tomó conocimiento del documento base de la denuncia”, agregaron.

Dicho documento, que ha circulado en las redes sociales y páginas partidarias de Nacional, es de la denuncia realizada por Peñarol y tiene la firma de Diego Pérez, jefe de prensa de los mirasoles.

Los tricolores señalaron en su nota que al iniciarse un proceso disciplinario tienen derecho de su defensa, de presentar descargos y “el procedimiento administrativo importa la accesibilidad por el denunciado de los elementos base y fundamento de la iniciación del mismo”.

“O acaso el denunciante pretendía que ejerciéramos el derecho de defensa sin conocer los hechos que nos imputaban”, agregaron.

Nacional también informó que están haciendo la defensa del caso y si corresponde la sanción, será asumida.

“Lo sucedido es que se publicaron en páginas del club impágenes previas de los jugadores fuera del rango temporal permitido, en el partido de la Coa Libertadores con Deportivo Táchira”, explicaron.

"Somos diferentes": la decisión de Nacional

En el quinto punto del comunicado, Nacional expresa que “la forma en que nace todo esto, indudablemente, genera en los responsables del Club una primera reacción ante lo inentendible de lo acontecido, de hacer lo mismo, de pagar con la misma moneda, presentando denuncias de similar naturaleza que cometió el denunciante lo que tenemos probado documentalmente, lo que seguramente gran parte de la parcialidad espera”.

“Pero no lo haremos… Porque somos diferentes”, señalaron.

Nacional argumenta su decisión en el sexto punto del comunicado, en el que indican: “El Club estará a la altura de las circunstancias que el actual momento del fútbol uruguayo necesita; no generaremos con nuestros actos profundizaciones en la grieta que nos separa, no provocaremos más divisiones, rispideces gratuitas e innecesarias en momentos del deporte nacional que nos exige no caer en situaciones pequeñas e incitadoras de reacciones y tensiones”.

“Porque somos diferentes”, agregaron.

La medida de Nacional con el denunciante de Peñarol

Nacional también comunicó la medida que tomarán con el denunciante, Diego Pérez, a quien le prohibirán el ingreso al Gran Parque Central.

En un principio esto ocurrirá en el clásico de la sexta fecha del Clausura, cuando Nacional sea local frente a Peñarol. También puede plantearse el escenario en el Torneo Intermedio, si los grandes comparten la misma serie y los albos ofician de locales.

“Lo que sí haremos, en ejercicio de nuestro legítimo derecho de admisión a nuestra casa, el GPC, es no acreditar ni permitir que las personas que han presentado la denuncia puedan ingresar a nuestro Estadio”, indicaron.

¿Por qué toma esa medida Nacional con el denunciante? “Por elementales razones de seguridad y prevención”, explicaron los tricolores.