Facundo Arana habló en Canal 4 de su experiencia cercana a la muerte a los 17 años: "Me estaba yendo"

Entre los entrevistados de este miércoles de PH: podemos hablar, estuvo el actor argentino Facundo Arana. El intérprete recordó en el programa que conduce Gonzalo Cammarota en Canal 4 su experiencia cercana a la muerte a los 17 años, y el rol clave que tuvo su madre durante un momento en el que, según el actor, estuvo a punto de fallecer.

Arana contó en el programa que le fue diagnosticado un tipo de tumor complejo: linfoma de Hodgkin, combinado con no-Hodgkin, una combinación que hace que esta formación de células cancerosas en el sistema linfático sea más complejo de tratar. En un momento complicado del tratamiento, Arana pidió a los médicos no quedarse en el hospital, sino atravesar esa etapa en su casa.

Si bien recibió la aprobación para hacerlo, los doctores también dieron un panorama difícil: "hay que pasar las próximas dos noches", le advirtieron al actor.

"Mi vieja me acompañaba a hacer el tratamiento, estaba encargada de llevarme a todos lados", contó Arana. "Y la cama en mi cuarto estaba muy alta, yo la tenía arriba, y no podía subir. Estaba muy flaco. Y mi vieja me dice, 'vas a dormir al lado mío'".

El actor siguió el relato: "Me tiró un colchón al lado de su cama. Y estaba eso de las dos noches. Yo tengo una familia muy especial, porque si yo no me quería quedar en el sanatorio, lo que iba a ocurrir si no pasaba esas dos noches, era que me iba a morir. Y mi vieja me tuvo al lado en la cama".

"La primera noche, no podía creer que estaba respirando tan cortito. Decía, 'que raro que respiro tan cortito y sin embargo, estoy vivo'", agregó. "Y de repente, siento la paz más conmovedora que te puedas imaginar. Y yo creo que me debo haber estado muriendo. Y si no, me lo inventé, pero te juro que era tan fenomenal esa paz que estoy seguro que me estaba yendo".

"Y vos sabés que en el momento que me estaba yendo, mi vieja, que estaba al lado, me puso la mano en el pecho. ¿Cómo lo supo? Como si hubiera dicho 'no', pero no a mí, sino como si hubiera dicho 'no, con mi cachorro no'", terminó, emocionado.