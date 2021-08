Falleció el actor y cantante argentino Gino Renni a los 78 años

Tras permanecer casi dos meses internado por coronavirus en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), el actor y cantante Gino Renni murió este domingo a los 78 años.

El artista estaba hospitalizado desde el pasado 6 de junio tras haber sufrido complicaciones derivadas del covid-19. La semana pasada, la situación se agravó cuando se le descubrió una bacteria que afectaba sus riñones, lo que lo obligó a someterse a un tratamiento de diálisis, según informó Infobae.

Renni ya contaba con las dos dosis de la vacuna contra covid-19 de Sinopharm cuando ingresó al IADT.

La noticia fue anunciada vía Twitter por sus amigos y productores artísticos Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg.

“Que tengas un muy buen viaje Tano querido, amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos. Te quiero mucho Tano, te voy a extrañar”, tuiteó Yankelevich.

Por otro lado, desde la cuenta de la empresa Multiteatro, propiedad de Rottemberg, despidieron a Renni con el siguiente mensaje: “Creímos en estas semanas que por justicia esto no terminaría ocurriendo. Nos cuesta la partida del querido Gino. La luchó mucho. Mucho. Abrazo amigo”.

Enseguida de su internación, en diálogo con el diario argentino La Nación, Renni contó: “Estoy internado, y aislado en el IADT, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna china. No sabemos cómo me agarró esta pequeña neumonía bilateral y la baja de oxígeno”.

A pocos días en una habitación común, el actor italiano fue derivado a terapia intensiva -debido a que el virus le produjo una neumonía bilateral- hasta esta madrugada, que falleció. “Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor”, contó Renni y agregó: “Espero poder zafar rápido de esto”.

Nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia, Renni tuvo una larguísima carrera en la actuación, tanto en televisión como en programas musicales. Fue parte de El Club del Clan y luego estuvo en programas como Brigada cola, Muñeca brava, Poné a Francella y en las sagas de películas cómicas Brigada explosiva y Bañeros.