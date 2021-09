Falta de medicamentos en Flores, la solución de ASSE y el enojo de médicos con diputado blanco

Luego de una serie de reclamos de médicos y pacientes por falta de medicamentos, la Asociación Médica de Flores pidió a las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que dé refuerzos para fortalecer la disponibilidad de fármacos en el hospital de la ciudad.

El gremio expresó a través de un comunicado una "gran preocupación" por la "falta ocasional" de medicación, que afectó en algunos casos a pacientes que cursaban tratamientos crónicos, explicó su presidenta, Mónica Perdomo.

"Ha habido faltantes de medicación en pacientes que tienen tratamientos crónicos, hipertensión, diabetes. Hay mucha gente que no ha podido concluir su tratamiento por la falta de medicamentos. Eso es algo que lamentamos nosotros los médicos y los pacientes", dijo a El Observador.

El planteo de la directiva, que integra la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEMI), fue trasladado a las autoridades de ASSE.

"Estamos negociando, no hemos obtenido respuesta. Desde el punto de vista gremial, el reclamo se hizo. Las autoridades de ASSE están al tanto de la situación y no han manifestado ni una solución ni una respuesta por ahora", explicó Perdomo.

Por su parte, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, reconoció a El Observador que “hay problemas de distribución” y ocurre que “determinados medicamentos” pueden tener faltantes según el laboratorio que los redistribuye. “La situación es diferente en los distintos lugares”.

En ese sentido, aclaró que “si hubiera un faltante de dinero de ASSE, afectaría prácticamente a todas las farmacias. Como la compra de medicamentos no está centralizada y no la hace ASSE para todo el país, puede ocurrir (este inconveniente) en una farmacia y no en otra (...) En Flores, hay veces que el problema que ocurre es el que tenemos con los (medicamentos) genéricos. El medicamento está, pero el usuario quiere que sea la otra marca comercial y eso ocurre muchas veces”.

Para el jerarca, una “solución rápida” es pedirle al propio laboratorio que le adelante al centro médico un medicamento que se agotó. Otra, es solicitar a otra unidad ejecutora que le aporte el medicamento, que, según dijo, va a ser devuelto cuando llegue el próximo período. Ese tipo de soluciones que da la unidad ejecutora se maneja a través de cada red de atención primaria.

“Si hubiera un problema regional, entonces nos llegaría a nosotros. Esto no es un problema de ASSE central, sino a nivel local. Ha ocurrido otras veces y nos ponemos enseguida a tratar de solucionarlo. Nos ha pasado en Canelones, Maldonado. Si eso nos llega, no tenemos ningún inconveniente en tratar de solucionarlo lo antes posible. Si es un medicamento de un paciente tratamiento crónico, más que más todavía”, agregó.

Declaraciones de Castaingdebat que cayeron mal a médicos

A su vez, en FEMI manifestaron su "más profundo rechazo" a las recientes declaraciones del diputado Armando Castaingdebat (Partido Nacional), quien se refirió al asunto y dijo que los médicos "hacen recetas de medicamentos que saben que no hay". Los profesionales respondieron que ellos no son culpables de los problemas en el suministro de la medicación.

"Desde FEMI, rechazamos las declaraciones de Castaingdebat. Nos acusa de que nosotros somos los culpables de la falta de medicación por solicitar medicamentos que no hay y no es así. Se me presentaron un montón de quejas de médicos y en base a eso armamos el comunicado", agregó la presidenta de la asociación médica.

En un reciente comunicado el sindicato expresó que el legislador sugiere "intencionalidades infundadas" acerca de que el personal receta "tratamientos con medicamentos 'caros' o 'que no hay'" y compromete el trabajo de todo el cuerpo médico que trabaja en el hospital de Flores.

Al respecto, la Mesa Política del Frente Amplio en el departamento repudió las declaraciones del ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En una declaración oficial, indica que la oposición ya denunció el tema, "en especial el desabastecimiento de medicamentos en la farmacia del Hospital de Flores, debido al recorte presupuestal y a la falta de actualización del presupuesto de medicamentos por dos años consecutivos".

En respuesta a Castaingdebat añadió: "Observamos con preocupación que el ataque, el agravio, y el culpar a otros, es la única respuesta de este gobierno ante el cúmulo de evidencias del derrumbe de la salud pública. Una vez más, quienes dijeron estar preparados, demuestran que no están en condiciones de hacerse cargo".