Familia de la cantante uruguaya Camila Montes de Oca, que murió en EEUU, denuncia una recolección de fondos falsa

El pasado lunes 18, la cantante uruguaya Camila Montes de Oca, radicada en Estados Unidos desde hace seis años, murió en un accidente de tránsito. La artista, que trabajaba bajo el nombre artístico Camelia, chocó con su scooter en Los Ángeles, y tras el hecho rápidamente comenzó a circular una recaudación de fondos a través del sitio Gofundme, que supuestamente impulsaba su sello discográfico, Forecast Music Group, y que tenía como objetivo conseguir el dinero para repatriar los restos de la joven a Uruguay.

Esa campaña ya lleva recolectados más de 18 mil dólares, con una meta de 25 mil para lograr el propósito. Sin embargo, la familia de Montes de Oca denunció en las últimas horas que en realidad es una movida fraudulenta y que ninguno de los parientes de la uruguaya está detrás de ella.

Según explicó Silvia Rial, uruguaya radicada en Estados Unidos y familiar de Montes de Oca, esa campaña de Gofundme fue lanzada por una mujer del entorno de la cantante que, en el momento del fallecimiento de la chica, se apropió de sus documentos y lanzó la colecta. Rial apuntó que existe otra campaña en la plataforma que sí está autorizada por la familia, pero cuyo tope es, en realidad, 3 mil dólares.

La familia intentó comunicarse con la mujer y lo logró en una ocasión, en la que manifestó que estaba recaudando el dinero para hacer un "tributo" a la chica fallecida.

"Ese Gofundme no es directo de la familia, nosotros tenemos otro que está a nombre de María Jara, que es la tía de Camila y la única que tiene un power of attorney, un poder de la mamá de Camila que le permite realizar los trámites pertinentes acá en EEUU en su nombre. Ahora todo esto está bajo investigación del departamento de policía de California y también está el consulado uruguayo involucrado. A la mamá de Camila le dieron ya la visa de emergencia para poder entrar y ahora estamos esperando a terminar con la compra del pasaje para que venga y podamos cremar a Camila y regresarla a Uruguay", comentó, quien además adjuntó un video en donde se puede ver a la mencionada María Jara relatar en inglés el caso, un video que la familia ha puesto a circular en redes sociales y grupos de Whatsapp.

"Esta persona que creó ese Gofundme inclusive ahora está desaparecida. El manager de la discográfica está diciendo que él no sabe nada, incluso fue al departamento de policía de Los Ángeles a declarar de que no tiene nada que ver con eso aunque esté su nombre. Él no estuvo autorizado por la familia a crear la recolección de fondos, que además no están siendo transportados a la familia", subrayó.

Rial contó que una campaña de este tipo en esa plataforma debe estar siempre autorizada por familiares, para que luego se envíen las partidas de dinero poco a poco.

"Ellos te van enviando parte de ese dinero cada tres días, o sea de esos 18 mil recaudados probablemente ya deben haber enviado unos 10 o 12 mil dólares a la cuenta que figura allí, que no es la cuenta de banco de la familia de Camila. Esto implica una acción ilegal y estamos tomando las acciones correspondientes", agregó.

Camila Montes de OCa

"Se está generando ganancia a partir de una persona fallecida y de forma fraudulenta. Eso es un delito y lo vamos a llevar a las últimas consecuencias", sumó, y agregó que el daño a la familia de Camila se le agrega también al de las personas que donaron para la campaña falsa.

Por otro lado, la familia de Montes de Oca también apunta contra la discográfica Forecast Music Group, ya que la cantante no contaba con la documentación que le permitía tener contrato de trabajo, por lo que el vínculo laboral era ilegal.

"Al no tener esa documentación nunca podría haber tenido un contrato de trabajo con esta discografía, porque es ilegal. La discografía está en problemas legales. En este país no podés contratar a ninguna persona que no tenga documentación. Cuando lo hacés, tenés que pedirle lo que se llama social security y el ID del worker. El social security es un ID por el cual tú pagas impuestos y el worker es una autorización de trabajo que normalmente tienen los residentes, los ciudadanos o algunas personas visadas en calidad especial. La calidad especial puede ser cultural, artística, religiosa. Hay un montón pero Camila no tenía ninguna. O sea que la compañía estaba haciendo algo fraudulento. Lo único que nos importa a nosotros es que ese contrato sea eliminado. Obviamente ese contrato es nulo, no existe, porque al momento de haberlo firmado ella estaba en una posición en la que no podía ejercer ningún derecho", concluyó.